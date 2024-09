RADICALES ¬ La Banda Presidencial pasa de izquierda a izquierda. Sí, la Historia

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- México vivirá un suceso histórico el próximo 1 de octubre pues además de que Claudia Sheinbaum Pardo será investida como la primera mujer Presidenta en la historia del país, también será la primera ocasión en la historia de nuestro país en que un gobierno de izquierda le entregue el poder a la misma izquierda, coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Fabrizio Mejía Madrid.

En esta entrega de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, Alejandro Páez señaló que uno de los aspectos que mas destaca en esta transición es que no hay ningún otro momento como este en la historia del país.

“¿Que esperamos de esta transición? ¿Esta transición es distinta? Sí es muy distinta, ¿Esta transición tiene un símil en la historia? No, no tiene un símil en la historia porque en realidad es una transición de izquierda a izquierda no hay una en la historia”.