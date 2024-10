La Asamblea General de la ONU vuelve a condenar el embargo económico de EU a Cuba

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS (AP) — La Asamblea General de Naciones Unidas condenó el miércoles en una votación abrumadora el embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba por 32do año, después de que el Ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del Presidente Joe Biden y expresó su esperanza en que el nuevo mandatario ponga fin a la medida.

La votación entre los 193 miembros del organismo fue de 187-2, en la que sólo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución, y un país se abstuvo. Igualó el récord de apoyo a la nación caribeña que se alcanzó por primera vez en 2019 y nuevamente el año pasado.

El Ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, culpó a la política de “máxima presión” del gobierno de Estados Unidos, con el propósito de privar a Cuba del combustible importado del que depende para hacer frente a los apagones generalizados que ha sufrido este mes.

Precisó que los daños de 18 días de bloqueo a la economía cubana suman 252 millones de dólares, “un dinero que el país ha perdido o dejado de recibir y que bastaría para asegurar mantenimiento a termoeléctricas evitando así los cortes de energía”.

Las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero reflejan la opinión a nivel mundial, y la votación le ha dado a Cuba un escenario anual para demostrar que Estados Unidos no cuenta con apoyo en sus esfuerzos de varias décadas con el fin de aislar a la nación caribeña.

Cuba ha tenido que lidiar con una de las peores crisis económicas y energéticas de su historia. Además de una serie de apagones, los ciudadanos están frustrados por la escasez de alimentos y la inflación. Cientos de miles han emigrado, muchos de ellos hacia Estados Unidos.

El embargo fue impuesto en 1960 luego de la revolución que encabezó Fidel Castro y la nacionalización de propiedades pertenecientes a ciudadanos y corporaciones estadounidenses. La medida se fortaleció dos años después.

El entonces Presidente cubano Raúl Castro y su homólogo estadounidense Barack Obama restablecieron oficialmente las relaciones en julio de 2016, y ese año Estados Unidos se abstuvo por primera vez en la resolución que pedía el fin del embargo. Pero el sucesor de Obama, Donald Trump, criticó duramente el historial de derechos humanos de Cuba, y en 2017 Estados Unidos volvió a votar en contra de la resolución, tal como lo ha hecho desde entonces.

