Edil priista de San Miguel Allende impide vender a ambulantes por “prietas” y “feas”

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, prohibió a comerciantes indígenas que vendan sus productos en el centro de la localidad por considerarlas “prietas” y “feas”.

Además de los comentarios racistas, el Alcalde priista mencionó que las comerciantes que venden alimentos en la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad “dan mala imagen”, por lo que busca impedir que comercialicen en esta zona a pesar de que cuentan con los permisos requeridos desde hace varios años.

En rueda de prensa desde la ciudad de León, comerciantes indicaron que sólo ocho de 17 trabajadores que tienen permiso para vender, mientras que otros cinco fueron reubicados.

Sandra Granados Guzmán, comerciante ambulante, dijo que el Edil había declarado previamente que sus demandas se las pasa “por el arco del triunfo”. “A mí no me hacen nada”, habría dicho Trejo Pureco.

“Yo soy la tercera generación [de vendedora]. No me puse ayer o anteayer. Tenemos 60 años vendiendo; mis abuelos y mis padres lo hicieron. No voy a dejar que este señor, aunque sea el presidente, pase sobre mis derechos”, advirtió Granados. “Para él somos feas. Somos prietas. Y no le gusta lo que ve en el jardín al vernos”.