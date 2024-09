En su primer día sin la red de Elon Musk, muchos brasileños dicen estar desconectados

Por Gabruela Sá Pessoa

SAO PAULO (AP).— El bloqueo de la red social X en Brasil dividió a usuarios y políticos en torno a la legitimidad de la prohibición, y muchos brasileños tuvieron dificultades y dudas este sábado para hacer uso de otras redes sociales en su lugar.

El cierre de la plataforma de Elon Musk inició este sábado, con lo que quedó inaccesible en gran medida en internet y en aplicaciones móviles. Ello ocurrió luego de que el multimillonario se negara a nombrar a un representante legal en el país, con lo cual incumplió un plazo impuesto por Alexandre de Moraes, Juez del Supremo Tribunal Federal. El bloqueo supone una intensificación de una disputa de meses entre Musk y De Moraes sobre la libertad de expresión, las cuentas de extrema derecha y la desinformación.

Brasil es uno de los mayores mercados para X, con decenas de millones de usuarios.

“Tengo la sensación de no tener ni idea de lo que acontece en el mundo ahora mismo. Es extraño”, escribió en Threads Chico Barney, redactor de espectáculos y usuario asiduo de X. Threads es una aplicación basada en texto desarrollada por Instagram que Barney está utilizando mientras se reactiva X. “Este algoritmo de Threads es como un restaurante en el que uno puede comer todo lo que quiera y en el que el mesero sigue sirviendo cosas que yo jamás pediría”.

Bluesky, una red social lanzada el año pasado para competir con X y otras redes sociales más conocidas, ha experimentado un gran auge de usuarios brasileños en los últimos dos días. La empresa dijo el viernes que se le han sumado unos 200 mil nuevos usuarios de Brasil durante ese tiempo, y que el número “sigue creciendo minuto a minuto”. Los usuarios brasileños también están estableciendo récords en actividades como seguir a otros usuarios y dar “me gusta”, señaló Bluesky.

Quienes ya usaban otras redes sociales les dieron la bienvenida a los nuevos usuarios brasileños. “Hola literalmente a todo Brasil”, escribió un usuario en Threads. “Aquí somos mucho más amables que en Twitter”, la versión previa de X, escribió otro.

La migración de una plataforma a otra no es algo nuevo para los brasileños. La red social Orkut fue muy popular entre ellos, y cuando desapareció, no dudaron en migrar a otras redes.

X no es tan popular en Brasil como Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Sin embargo, sigue siendo una red social importante para los brasileños, en la cual participan en debates políticos, y es muy influyente entre políticos, periodistas y otros forjadores de opinión.

En ella también comparten su sentido del humor. Muchos de los memes más famosos del país se originaron en publicaciones en X antes de viralizarse a otras redes sociales. La semana pasada, por ejemplo, los brasileños colaboraron en la creación de un absurdo guion para una telenovela ficticia, con un tema musical creado con herramientas de inteligencia artificial.

Artistas pop y sus seguidores también se vieron afectados luego de que X se volviera inaccesible desde Brasil.

“¡¡¡Esperen… muchas de mis páginas de fans son brasileñas!!! ¡¡¡Vuelvan, esperen!!!”, escribió la rapera estadounidense Cardi B el viernes en X.

Una cuenta de fans dedicada al actor Timothée Chalamet, la cual opera bajo el handle TimotheeUpdates, informó que dejaría de actualizar su contenido temporalmente, ya que todos sus administradores son brasileños.

Timothée Updates will temporarily cease operations.

Unfortunately, “X” will be banned in Brazil, and as all administrators are Brazilian, it will not be possible for us to continue with activities at this time. We, as Timothée fans, are very sad to be forced to close our portal…

— Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) August 30, 2024