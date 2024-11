Trump asegura en Nuevo México que trata a los latinos “mejor que los demócratas”

Los Ángeles, 31 de octubre (LaOpinión).- En la recta final de su campaña y en medio de momentos polémicos que enfrenta con su rival, la candidata demócrata Kamala Harris, el aspirante republicano, Donald Trump realizó un mitin en Alburquerque, Nuevo México, donde se desvivió en elogios hacia la comunidad hispana.

Donald Trump, que busca regresar a la Casa Blanca, hace sus últimos esfuerzos para conquistar el voto latino, por lo que aseguró a la comunidad que él la trata mejor que los políticos demócratas.

“Primero de todo, los hispanos aman a Trump”, manifestó el expresidente Trump en un estado que no le favorece al republicano, pero que desafió las preferencias y busca el voto latino ahí.

