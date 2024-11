EU da cadena perpetua a mujer que mató a sus hijos diciendo que Facebook la manipuló

Los Ángeles, 24 de noviembre (LaOpinión).- Una madre es mucho más que dar vida… Proporciona comida, ropa y refugio, pero, lo que es más importante, amor y seguridad”, dijo el Juez Rodney Burress durante la audiencia de sentencia de cadena perpetua contra Tiffanie Lucas, quien terminó con la vida de sus dos hijos en Kentucky.

Tiffanie Lucas disparó un arma de fuego contra sus dos pequeños hijos, Maurice “Peanut” Baker Jr., de 6 años, y Jayden Howard, de 9, en el interior de su propia casa en Shepherdsville, en noviembre de 2023.

Lucas confesó haber disparado a sus hijos en la cabeza; “cuatro tiros en 30 segundos”, según lo informado por Law & Crime.

#NEW: Family of two young Bullitt County boys murdered by their mother in 2023 have mixed emotions following Tiffanie Lucas’ sentencing hearing.

Lucas, who shot her sons ages 6 & 9, to death, will serve two life sentences, handed down by a judge this morning. @WLKY pic.twitter.com/hJKiDRtOMU

