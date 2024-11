Un fármaco promete adelgazar pero sus resultados generan dudas ¿Qué es el Ozempic?

Salamanca/Washington, 26 de noviembre (TheConversation/AP).- Millones de estadounidenses con obesidad serían elegibles para que medicamentos populares para la pérdida de peso como Wegovy y Ozempic sean cubiertos por Medicare o Medicaid bajo una nueva regla que anunció el martes el Gobierno del Presidente Joe Biden.

El mercado de medicamentos contra la obesidad se ha expandido significativamente en los últimos años, con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobando una nueva clase de inyectables semanales como Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly para tratar la obesidad.

El costo de los medicamentos ha limitado en gran medida su acceso a los ricos, incluidas celebridades que alardean de sus beneficios. Un suministro mensual de Wegovy cuesta mil 300 dólares y Zepbound costará mil dólares. Su escases también ha limitado los suministros.

Dicho medicamento ha ganado enorme popularidad tras la promoción de actores e influencers a través de redes sociales, hecho que ha generado una alta demanda e, incluso, escasez de suministro en algunos países. ¿Tiene sentido el revuelo que ha levantado? ¿Para quién está de verdad indicado?

Denominado de forma genérica semaglutida, este fármaco es una incretina comercializada exclusivamente por el laboratorio danés Novo Nordisk bajo los nombres comerciales de Ozempic, Rybelsus y Wegovy.

Para explicar su funcionamiento tenemos que remontarnos a las investigaciones desarrolladas en la primera mitad del siglo XX. Con ellas se demostró que la administración oral de glucosa producía una mayor liberación de insulina que si ésta se hacía a una dosis equivalente por vía intravenosa. Fue en el laboratorio dirigido por el profesor W. Creutzfeldt donde se descubrió, en los años setenta, la existencia de ciertos péptidos responsables de este efecto. Se les otorgó el rango de hormonas bajo la denominación de incretinas.

Las incretinas endógenas, como el GLP-1 (péptido similar al glucagón 1) y el GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa), se producen en las células intestinales L y K, respectivamente. Estas hormonas se liberan en el intestino tras la ingesta de alimentos y actúan directamente sobre sus receptores específicos.

La costosa propuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el mandato del demócrata Joe Biden, prepara el escenario para un posible enfrentamiento entre la poderosa industria farmacéutica y Robert F. Kennedy Jr., un opositor declarado de los medicamentos para perder peso que, como nominado del presidente electo Donald Trump para dirigir la agencia, podría bloquear la medida.

Aunque la regla daría acceso a millones de personas a inyectables semanales que han ayudado a las personas a perder peso tan rápidamente que algunos los han etiquetado como medicamentos milagrosos, costaría a los contribuyentes hasta 35.000 millones de dólares en la próxima década.

“Es un buen día para cualquiera que sufra de obesidad”, dijo el Secretario de Salud, Xavier Becerra, a The Associated Press en una entrevista. “Es un cambio radical para los estadounidenses que de otra manera no podrían pagar estos medicamentos”.

The Biden administration is taking a big step forward by proposing expanded coverage for obesity medications like Wegovy and Ozempic. This could change the lives of millions, making life-saving medications and obesity treatment more accessible.

Read more: https://t.co/2cJXbYC0YZ pic.twitter.com/pxClWqXHf2

— National Hispanic Medical Association (@NHMAmd) November 27, 2024