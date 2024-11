Las arenas movedizas de los cielos

I

La insistencia en saber;

su encrucijada perenne,

distancia la experiencia

y el extravío asume su dominio.

Pareciera un instinto

sin posibilidad de evitarse;

solo la práctica del vaciamiento

advierte su flaqueza

y la virtud del silencio

su poder de fertilidad

su jardín de palabras

su bosque de pensamientos,

la tenacidad misma de la vida.

II

El más allá no tiene internet,

ni cel.,

ni telégrafo,

ni señales de humo;

y así los años

como la saliva

se terminan

y no hay más que decir.

III

La pantalla del inconsciente

sus trazos en la frente

al fruncir el ceño:

la interrogación

de la mariposa amarilla

que se adentra

en las fauces de la Luz.

La fragilidad conserva

el radar de la sensibilidad:

es balcón a ras de río

es agua y serpiente del viento.

IV

Ese muelle de verdes,

ocres, blancos, rojos

enlaza teorías y cantos:

pasado y presente

craquelados

en el mañana consumado

antes de tiempo.

V

Inicio y fin

son el arte de la conciencia:

en un solo número,

en una sola palabra

inhalar exhalar,

abrir y cerrar

el codificado secreto

del 1 y el 0.

El aliento de las consonantes

sus vocales:

tierra y cielo

agua y fuego.

VI

El viento que llevamos dentro,

el tapiz deshilado de la memoria;

la fatuidad y la esencia

en su constante fricción;

la incertidumbre

ante el destino

que en ocasiones vislumbramos.

Rendija

Retomar la política exterior no es tarea sencilla, después del abandono y tropiezos sin ton ni son. La presencia del vecino del norte no es necesariamente una amenaza, ni incluso una densa sombra. Activar la estrategia múltiple y retomar la vocación de México como un confiable mediador, permitirá abrir el abanico de posibilidades, incluso en la relación bilateral con los Estados Unidos. No encerrarse en la economía y dinamizar la cultura, la educación, el deporte, las tareas estratégicas que inciden en la seguridad interior y exterior, son factores que darán un rápido balance al paso del tiempo, si se asumen en coordinación con actores públicos y privados de ambos países. Explorar en conjunto el potencial de Centroamérica en su vinculación no solo con el T-MEC si como puente civilizatorio entre América del Norte y Sudamérica; diseñando y construyendo espacios educativos compartidos desde los primeros niveles hasta los superiores vinculados a una historia común. Involucrar a comunidades y empresas, a los diversos actores privados y públicos enmarcados en los nuevos paradigmas del respeto a la biodiversidad.

Sacudirnos de los fantasmas de la adversidad e impotencia y descifrar las mejores estrategias de la creatividad que caracteriza a nuestra población, concebida sin fronteras.

