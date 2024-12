¿Quiénes se presentarán en el EDC 2025? Destacan Tiësto, Martin Garrix y Steve Aoki

El EDC 2025 contará con uno de los más grandes de la música electrónica: Tiesto, además de Steve Aoki que se presenta por cuarta vez en el festival.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El festival Electric Daisy Carnival (EDC) regresará en el 2025 con una nueva edición y un cartel que incluye grandes nombres de la música electrónica como Tiësto, Martin Garrix, Afrojack y Steve Aoki. EL EDC se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 21, 22 y 23 de febrero con Dos Equis como presentador oficial.

El festival de música electrónica más grande de México y uno de los más icónicos del mundo recibió en su edición 2024 a más de 321 mil asistentes, lo que demuestra el crecimiento exponencial de la escena de la música electrónica, además, el EDC es reconocido por innovar cada año con experiencias únicas que llevan la fiesta al siguiente nivel.

Los organizadores revelaron algunas pistas y siluetas de los artistas que encenderán el Electric Daisy Carnival 2025 días antes, están convencidos que la edición 2025 superará la pasada, donde figuras como David Guetta, Skrillex y Alesso dejaron su huella.

Dos Equis es un elemento clave en la realización de este evento y se declara listo para sorprender con grandes experiencias, bajo su mensaje “Confía En Tu MIXX” continuará inspirando a los asistentes y ofrecerá increíbles premios, como merch edición especial y divertidas dinámicas, hasta accesos exclusivos.

¿QUIÉNES ENCABEZAN EL LINE UP DEL EDC 2025?

El EDC 2025 confirma grandes nombres de la industria y promete grandes presentaciones y noches de música electrónica. Entre los DJ destacados se encuentran los tres siguientes:

Tiesto: el DJ neerlandés es uno de los íconos de la música electrónica, famoso en todo el mundo por sus mezclas; además ganó un Grammy en el 2015 en la categoría Best Remixed Recording, Non-Classical por All Of Me (Tiësto's Birthday Treatment Remix). Tiesto fue el primer DJ en tocar en el escenario de los Juegos Olímpicos, esto fue en Atenas 2004. Ha realizado colaboraciones con Karol G, Ava Max, Matthew Koma, Sean Kingston, Flo Rida, Post Malone y Nelly Furtado, entre otros.

Martin Garrix: El joven DJ neerlandés de 28 años ha sido nombrado por la revista DJ Mag como el mejor DJ del mundo, colocándolo en el primer puesto de este año. Algunas de sus canciones más famosas son "In The Name Of Love" junto a Bebe Rexha, "Ocean" con Khalid y por supuesto "Animals", tema lanzado en el 2013 que lo llevó a sonar en todo el mundo.

Steve Aoki: el DJ famoso por su estilo y aventar pastelazos, llega por cuarta ocasión a la edición del EDC para hacer sonar el remix de "Pursuit of Happiness" y "Ladi Dadi".

También estarán: Adam Ten, Afroki, Airrica, Allen Watts Presents Awaken, Áme B2B Marcel Dettmann, Amelie Lens, Ann García, Argy, Asteroid, Astrix, Ayybo, Bautista, Beltrán, Ben Nicky Presents Xtreme, B-Front B2B Phuture Noize, Bjones, Block & Crown, Boris Brejcha, Cassian, Dj Snake, Deadmau 5, Peggy Gou, YoSoyMatt y muchos más.