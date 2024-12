Claudia Sheinbaum queda elegida entre las finalistas de TIME como "Persona del Año"

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La revista estadunidense Time incluyó a la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo como una de las principales líderes del mundo en la lista final de políticos y empresarios para persona del año. La decisión final será publicada esta misma semana.E

El medio señaló que Sheinbaum fue considerada tras su contundente victoria en las elecciones del 2 de junio del 2024, convirtiéndose en la primera mujer que gobierna México en su historia.

Asimismo, el artículo establece que el reto que afrontará Sheinbaum en el futuro será la de afrontar el nuevo Gobierno de los Estados Unidos, que estará encabezado por Donald Trump, y quien ya amenazó con imponer aranceles a productos importados desde México.

Esto luego de que el Presidente electo anunciara su plan de imponer un arancel del 25 por ciento a todos los productos de México que ingresen al extranjero. Acto que considero Claudia Sheinbaum para posibles represalias contra los Estados Unidos.

La primera mujer Jefa de Estado de México no es la única en el listado. Las y los candidatos a portar el título de "Persona del Año", que se ha entregado desde 1927 y que vuelve con una nueva edición para el 2024, que acompañan a Sheinbaum son algunos de los siguientes:

La notable victoria de Trump llega después de que perdiera las elecciones de 2020 ante Biden y se negara a aceptar los resultados. Sin embargo, su victoria de 2024 fue el pilar para ser considerado como uno de los próximos líderes del mundo por el Times, luego de entrar a la lista en 2016, año en que ganó la presidencia por primera vez.

La noche del 21 de julio, el Presidente Joe Biden anunció que ponía fin a su campaña presidencial y respaldó a la Vicepresidenta Kamala Harris para la nominación demócrata. Lo que siguió fue una notable campaña presidencial de 107 días en la que Harris buscó convertirse en la primera mujer presidenta.

Desde entonces, Harris centró su campaña en los derechos reproductivos, criticando al expresidente Donald Trump por su papel en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar Roe v. Wade, y sugirió que Trump es una amenaza para la democracia. Pero perdió ante Trump y concedió la carrera el 6 de noviembre.

