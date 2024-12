GenteAsí ¬ Una joven acusa falsamente a su padre de abuso y le pide perdón

Según relató Jazmín Carro, en aquel encones no toleraba un orden, y que el colegio y la sociedad le mostraban que ella al ser mujer no podía permitir que ningún hombre le dijera qué debía hacer.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Jazmín Carro, una adolescente de 17 años de edad, confesó, durante una jornada sobre Falsas Denuncias que se desarrolló en el Salón Azul del Congreso de la Nación, en Argentina, haber acusado falsamente a su padre de abuso sexual.

De acuerdo con el relato que compartió Carro en la jornada sobre Falsas Denuncias, que se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre, fue a la edad de 14 años cuando después de una fuerte discusión familiar decidió acusar falsamente a su padre. Primero con su madre y después ante las autoridades.

"Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás, ella sin duda lo enfrentó y después de un rato discutiendo fuimos a denunciar y a pedir ayuda para mí".

Según relató Jazmín Carro, en aquel entones no toleraba un orden, y que el colegio y la sociedad le mostraban que ella al ser mujer no podía permitir que ningún hombre le dijera qué debía hacer.

Asimismo ratificó que en la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas nunca le ayudaron sino que se aprovecharon de su denuncia y agregaron situaciones que ella nunca declaró haber vivido.

"Me hicieron parar sola con 14 años a hablar con alguien y sólo le conté lo que había pasado, y no sólo no dudaron de mí sino que me hicieron una revisión médica muy básica para ver si había ido ultrajada en algún momento, una adolescente de 14 años que nunca había tenido novio tuvo que abrir las piernas ante un hombre adulto y desconocido. Ahí empezó todo el maltrato no sólo hacia mi padre sino también hacia mí", declaró.

"Todo pasó de una acusación de abuso simple a una acusación de abuso carnal y todos los agravantes. En ese momento nunca me dieron contención ni ayuda psicológica, pero a mi papá no sólo le prohibieron el trato conmigo sino con mi mamá y mis otros dos hermanos", agregó.

Jazmín Carro apuntó que, al poco tiempo, confesó a su familia que todo se había tratado de una mentira y que, incluso, su mamá la acompañó a decir la verdad ante las autoridades. "Yo y toda mi familia confiamos en la justicia, que iba a hacer su trabajo como debía, y al ver la realidad, un año después, me llevaron a una terapia psicológica con el objetivo de manipularme y hacerme entender que era una mujer abusada".

Ahora, con 17 años de edad, y su padre recluido por dos años, Jazmín está luchando para que los Tribunales reconozcan el error y le puedan devolver la libertad al acusado.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero/ La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.