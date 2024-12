Operativo Limpieza: aseguran piratería en Sonora tres veces más grande que en Izazaga

Hermosillo, 12 de diciembre (SinEmbargo/Proyecto Puente).- Alrededor de un millón de piezas de diversos artículos de importación fueron asegurados por las diferentes dependencias de los tres niveles de Gobierno en tres conocidas "tiendas chinas" de Hermosillo, Sonora, como parte de la llamada Operación Limpieza.

Desde las 9:00 horas de este jueves 12 de diciembre, personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con personal de la Secretaría de Economía del estado de Sonora, acudió a los diversos establecimientos en la capital para hacer inspecciones.

Adolfo Salazar Razo, Secretario de Gobierno de Sonora, informó a través de un enlace con el Gobernador Alfonso Durazo, quien se encontraba en conferencia de la Secretaría de Economía federal en Ciudad de México, que la entidad es el segundo lugar en el país donde se lleva a cabo este operativo.

El funcionario estatal señaló que toda la mercancía que pudieron supervisar, "absolutamente toda", fue introducida de manera ilegal al país y que no cumple con ninguna de las normas mexicanas de importación.

El representante del Ejecutivo estatal agregó que ninguno de los establecimientos cuenta con plan de Protección Civil y tampoco cumplen con las normas requeridas.

Por su parte, Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora, comentó que con estas acciones busca dar seguridad y certeza jurídica a la introducción de mercancías en el país.

El mandatario externó que el motivo de estos operativos surge de la necesidad de verificar la procedencia e introducción legal de estas mercancías en el estado.

Tras esta acción antipiratería ejecutada en Hermosillo, Sonora, Marcelo Ebrard Casubón, Secretario de Economía, destacó su importancia al calificar el decomiso como el más grande que se ha realizado en lo que va de este siglo.

El funcionario habló sobre el tema durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el Gobernador Alfonso Durazo y del director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi), Santiago Nieto.

Ahí, Ebrard señaló que el volumen de mercancía asegurada en el operativo superó hasta por tres veces a lo incautado en la Plaza Izazaga 89 ubicada en la zona centro de la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo un operativo el pasado 28 de noviembre.

"No hay precedente de una acción como la de hoy", aseveró el Secretario, quien añadió que este tipo de acciones no pueden considerarse "palmaditas" en contra de la piratería, pues demuestran "voluntad y capacidad de organización".

Por otra parte, dijo que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio a los dueños de aquellos establecimientos que tomen la decisión de vender mercancía de origen ilícito.

En días pasados, Marcelo Ebrard indicó que el operativo contra la piratería realizado en la Plaza Izazaga 86 en el centro de la Ciudad de México fue a petición de la industria nacional textil, del calzado, de muebles y juguetes y no a una solicitud del Presidente electo de Estados Unidos como han especulado algunos medios.

“Yo estaba un poco ironizando hoy que ya parece que el Presidente Trump me va a decir hoy: ‘Marcelo, please, we want the Izazaga Tower, to make a Trump Tower’. Francamente, déjame decirte esto de dónde viene, de un planteamiento que hizo la industria mexicana textil y del calzado, entre otras, muebles y juguetes, las cuatro”, comentó Ebrard a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.