Entrevista ¬ Operativo contra piratería fue a petición de industria mexicana: Ebrard

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– El operativo contra la piratería realizado en la Plaza Izazaga 86 en el centro de la Ciudad de México fue a petición de la industria nacional textil, del calzado, de muebles y juguetes y no a una solicitud del Presidente electo de Estados Unidos como han especulado algunos medios, aclaró el Secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon.

“Yo estaba un poco ironizando hoy que ya parece que el Presidente Trump me va a decir hoy: ‘Marcelo, please, we want the Izazaga Tower, to make a Trump Tower’. Francamente, déjame decirte esto de dónde viene, de un planteamiento que hizo la industria mexicana textil y del calzado, entre otras, muebles y juguetes, las cuatro”, comentó Ebrard a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La Secretaría de Economía dio a conocer el viernes que en el Operativo Limpieza, realizado la tarde del jueves en Izazaga 89 se aseguraron alrededor de 262 mil piezas, con un valor de 7.5 millones de pesos. En el marco de la estrategia de combate a la mercancía introducida y distribuida de manera ilegal al país, la dependencia realizó esta operación en la plaza comercial, durante la cual se confiscó mercancía ilícita que afecta la observancia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Ebrard explicó que a raíz de una reunión que tuvieron en el Gobierno federal con los industriales mexicanos ellos les manifestaron que veían con buenos ojos el plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de sustituir las importaciones por el contenido nacional. Ahí les dijeron que el contrabando y la mercadería pirata que no paga absolutamente ningún impuesto les ha mermado el mercado pues quienes venden estos productos lo hacen a precios irrisorios.

“Entonces, se acordó con ellos en hacer un operativo sigiloso. Lo preparamos con mucho cuidado porque evidentemente no es una cosa que puedas hacer de un día al otro. Y yo les dije, ‘sigan adelante’. Entonces me dijeron, ‘vamos a hacer este operativo mañana’. Les dije, ‘adelante, ya está listo’. No se filtró la información porque lo clásico de esos operativos es que llegas y todo el mundo ya está esperando hasta con chilaquiles y todo, "Ay, qué bueno que llegaron temprano." Ya te tienen ahí todo armado, no hay mercancía, en fin”.

Ebrard aclaró que no se trata del primer operativo de este tipo, incluso precisó que en el edificio de Izazaga 89 van cuatro operaciones que se hacen, las anteriores realizadas por el Gobierno de Martín Batres en la Ciudad de México, quien clausuró ese lugar, no hace mucho precisamente porque se vendía esta mercancía de contrabando.

“Más se tardaron en clausurarlos que en regresar a hacer lo mismo. Entonces, ahora lo que estamos pidiéndole al Ministerio Público con apoyo del Fiscal General de la República (Alejandro Gertz Manero) es entablar extinción de dominio, que es exactamente el caso”, refirió.

Marcelo Ebrard indicó que se busca la extinción de dominio porque el dueño de ese inmueble lo está rentando a un precio anterior al que lo rentaba consciente de lo que sucede ahí. “No hay contrato y venden lo que se les pega la gana, es obvio que el dueño sabe. Oye, si llevas cuatro operativos, es el quinto. Estuvo clausurado, tú lo sabes como dueño. Entonces, te estás beneficiando por la renta y eres parte del negocio”.

“¿Con qué dinero te pagan la renta que vale el doble, el triple? pues con lo que están robando, porque están robando al fisco no pagan impuestos, le están robando las posibilidades a las empresas de México porque ellos tienen que pagar seguro social, impuestos, etcétera y ellos no. Entonces, por eso se aplica extinción de dominio, porque tú tienes la obligación cuando tú rentas un lugar, si ves un ilícito lo tienes que denunciar lo que dice la ley. No permitirlo, dice, impedirlo”, ahondó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/