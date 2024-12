"Si cruzas ilegalmente, lo lamentarás para siempre", advierte nueva campaña de Abbott

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, lanzó una campaña antimigrante, conformada por mensajes intimidantes y violentos en decenas de espectaculares, para disuadir el cruce irregular de personas desde la frontera con México al estado sureño de Estados Unidos.

La campaña de miedo se despliega un mes antes de que Donald Trump llegue a la Presidencia de Estados Unidos, con la migración como una de sus principales prioridades. La estrategia de Abbott está compuesta por más de 40 vallas publicitarias colocadas “estratégicamente” en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y a lo largo de la frontera.

Texas put up billboards in Mexico & Central America to deter illegal immigration.

These billboards tell the horror stories of human trafficking & consequences of crossing illegally.

This new campaign is to stop the illegal journey from even beginning in the first place. pic.twitter.com/69XPaXYW7e

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 19, 2024