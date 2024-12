VIDEOS ¬ En una noche se reportaron 3 accidentes aéreos: Corea, Canadá y Noruega

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- La noche del sábado fue escenario de tres accidentes aéreos en Corea del Sur, Canadá y Noruega. El primero caso, ocurrido en Muan, con un saldo de 179 muertos, siendo el más trágico de ellos.

En Corea del Sur, un vuelo de Jeju Air que transportaba 181 ocupantes se estrelló al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Muan, a unos 290 kilómetros de Seúl.

El Boeing 737-800, procedente de Bangkok, sufrió una colisión con aves que dañaron su tren de aterrizaje, según informó el Ministerio de Transportes.

La aeronave tocó tierra sobre su panza antes de impactar contra un muro perimetral. Bomberos controlaron el fuego 43 minutos después, pero 179 personas, en su mayoría surcoreanos, perdieron la vida. Sólo dos tripulantes sobrevivieron y se encuentran hospitalizados en Mokpo.

Horas antes, en Halifax, Canadá, un avión de PAL Airlines, operado por Air Canada, realizó un aterrizaje de emergencia tras una falla en el tren de aterrizaje.

El De Havilland Dash 8-400, que cubría la ruta entre St. John's y Halifax, derrapó por la pista con chispas en sus alas antes de detenerse. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

Autoridades de aviación investigan el incidente para determinar la causa del fallo y evaluar la respuesta de emergencia en el aeropuerto regional.

Arriving from St. John's (YYT), Air Canada (PAL Airlines) flight 2259 made an emergency Landing at Halifax Airport (YHZ) after it damaged main landing gear during descent on 28 December.

During the landing roll, De Havilland Canada Dash 8-400 plane’s wing scraped the runway… pic.twitter.com/6NW80tRgaR

— FL360aero (@fl360aero) December 29, 2024