Sheinbaum defiende a migrantes mexicanos en EU; "nadie debe burlarse de ellos", dice

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este sábado que las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos no deben de ser motivo de burla, sino de respeto.

Durante la entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en el estado de Puebla, la mandataria federal exigió que a México se le respete, pues sus connacionales radicados en los Estados Unidos son parte fundamental de la economía de dicho país.

Ella afirmó que el respeto a México es primordial, pues se trata de un país libre, soberano, independiente y además, se trata de una potencia cultural "como muy pocas".

"Para nosotros son unos héroes y heroínas de la patria, siempre los vamos a defender", añadió.

Estos dichos surgen posterior a que las y los gobernadores de Morena expresaron su respaldo a Sheinbaum sobre su política migratoria.

A través de un desplegado publicado en las redes sociales de cada mandatario, consideraron que la movilidad global es un fenómeno que se genera a partir de profundas causas de carácter social y económico; núcleos de población de países y regiones en los que no existen condiciones para una vida digna y de bienestar, por lo que necesitan buscar mejores alternativas en el extranjero.

Agregaron dicho impulso solo puede resolverse a partir de la atención a esas causas profundas que lo provocan, es decir, a la atención de pobreza y la creación de otras oportunidades equitativas para el desarrollo compartido e incluyente.

"Expresamos también nuestro reconocimiento a las enormes aportaciones al desarrollo económico, la vida social y el enriquecimiento cultural que generan en el extranjero nuestros paisanos, muy particularmente en los Estados Unidos", dijo.

Señalaron que la atención a la migración sólo puede darse a través de la colaboración para el desarrollo, el invariable respeto a la soberanía de los países y la defensa de derechos humanos de todas y todos los mexicanos que residen en el extranjero.

Por otro lado, el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que las supuestas políticas de “fronteras abiertas” han permitido la entrada de “escoria violenta” al país norteamericano.

Estas declaraciones ocurren días antes de asumir nuevamente la Presidencia y de que al menos 15 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas el día de ayer por un atropellamiento masivo en una transitada calle de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana.

Our Country is a disaster, a laughing stock all over the World! This is what happens when you have OPEN BORDERS, with weak, ineffective, and virtually nonexistent leadership. The DOJ, FBI, and Democrat state and local prosecutors have not done their job. They are incompetent and…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 2, 2025