Biden entrega la Medalla Presidencial a Bono, "Magic" Johnson, Michael J. Fox...

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personalidades, incluidos Lionel Messi, Bono, Denzel Wanshington y Geroge Soros.

Por Jesús García

Los Ángeles, 4 de enero (La Opinión).- El chef y activista español José Andrés y el futbolista argentino Lionel Messi recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del Presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden.

Los premios se entregaron en la Casa Blanca este 4 de enero de 2025, como se había reportado previamente en un comunicado en el que se dieron a conocer los nombres de los 19 personajes que fueron galardonados.

Today, President Biden awarded the Presidential Medal of Freedom to 19 great leaders who have made America a better place. pic.twitter.com/d610LtMoes — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2025

“La Medalla Presidencial de la Libertad es el honor civil más alto de la nación, otorgado a individuos que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de los Estados Unidos, la paz mundial u otros esfuerzos sociales, públicos o privados importantes”, destacó la Casa Blanca en su publicación.

La lista se ofreció en orden alfabético por apellidos o segundo nombre, por ello la lideró el chef José Andrés, quien además de restaurantero creó World Central Kitchen, una organización que brinda ayuda a las comunidades afectadas por desastres naturales y conflictos en todo el mundo. Su esfuerzo ha llegado a varios países en el mundo, incluido en Gaza, donde uno de sus equipos fue atacado por fuerzas israelíes.

Chef José Andrés gets emotional when he is awarded with the Presidential Medal of Freedom from President Biden for his work with World Central Kitchen. 💕 pic.twitter.com/sZ9itTHtiY — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 4, 2025

El futbolista argentino Lionel Messi es calificado como “el jugador más condecorado en la historia del fútbol profesional”, pero la Casa Blanca destacó también su labor humanista, ya que apoya programas de salud y educación para niños en el mundo a través de la Fundación Leo Messi y es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

“El Presidente Biden cree que los grandes líderes mantienen la fe, dan a todos las mismas oportunidades y anteponen la decencia a todo lo demás”, destacó la Casa Blanca. “Estas 19 personas son grandes líderes que han hecho de Estados Unidos y del mundo un lugar mejor. Son grandes líderes porque son buenas personas que han hecho contribuciones extraordinarias a su país y al mundo”.

Happening Now: President Biden delivers remarks at a Medal of Freedom Ceremony. https://t.co/zEVTZ3oHkK — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2025

Otros merecedores del reconocimiento fueron el cantante Bono, de la banda de rock U2; Ashton Baldwin Carter, un reconocimiento póstumo al Secretario de Defensa 25 de EU bajo administraciones demócratas y republicanas.

La exsecretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton; el actor Michael J. Fox, quien padece Parkinson pero ha contribuido a su investigación; y el empresario Tim Gill, quien ha sido promotor de los derechos de las personas LGBTQI, igualmente aparecieron en la lista.

BREAKING: President Biden has awarded actor Michael J. Fox the Presidential Medal of Freedom Through his Michael J. Fox Foundation, he is known worldwide for being one of the largest advocates for helping raise funds for Parkinson’s Disease research pic.twitter.com/PCumFfJLOA — Lit News Network (@litnewsnet) January 4, 2025

También la Dra. Jane Goodall, una etóloga y conservacionista cuya investigación transformó la comprensión de los primates y la evolución humana; un reconocimiento póstumo a Fannie Lou Hamer, quien ayudó a sentar las bases para la Ley de Derecho al Voto de 1965.

Otros reconocimientos fueron para el jugador de baloncesto Earvin “Magic” Johnson; uno póstumo para el Senador Robert Francis Kennedy.

Sending a heartfelt congratulations to limited partner @MagicJohnson, who was awarded a Presidential Medal of Freedom today 👏 pic.twitter.com/MLhDLWoT4a — Washington Commanders (@Commanders) January 4, 2025

Ralph Lauren también recibió la medalla por sus contribuciones en la cultura y al diseño; William Sanford Nye, por sus contribuciones en la exploración espacial y la gestión ambiental.

Una medalla póstuma para George W. Romney, presidente y director general de American Motors Corporation y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano; David M. Rubenstein, cofundador y copresidente de The Carlyle Group, una firma de inversión que colabora en la restauración de monumentos históricos.

Denzel Washington receives the Presidential Medal of Freedom🏅 pic.twitter.com/9THi1l7IYM — eyeoftheworld TV (@eyeoftheworldTV) January 4, 2025

También se reconoció a George Soros un inversor, filántropo y fundador de Open Society Foundations con socios y proyectos en más de 120 países.

A George Stevens, Jr., escritor, director, autor y dramaturgo; el actor Denzel Washington y a la editora en jefe de la revista Vogue, Anna Wintour.

🇺🇸✡️OPEN SOCIETY

👉El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le otorga al multimillonario judío George Soros la Medalla Presidencial de la Libertad. El premio fue recibido por su hijo Alex Soros. pic.twitter.com/VPuxg84ZH4 — José Abdala (@Joseabdalamudir) January 4, 2025

