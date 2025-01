EnVivo ¬ Me eligieron para dar continuidad, dice Claudia. “Esperaban que fracasara”

Claudia Sheinbaum Pardo ya cumplió 100 días al frente de la Presidencia de México, por lo que rinde cuentas al pueblo de los logros alcanzados en este periodo, a fin de cumplir con cada una de sus promesas de campaña y de delinear las prioridades de su administración.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este domingo que el pueblo la eligió para dar continuidad al proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador en 2018.

"Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos. ¿Cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años, para eso nos eligieron: para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México, iniciada en el 2018", dijo.

"Que se oiga bien, lejos y fuerte: no vamos a regresar al modelo neoliberal; no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios; no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuántos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano, y con la máxima de ‘por el bien de todos, primero los pobres’", agregó.

Sheinbaum rinde este domingo el informe por los primeros 100 días de su Gobierno con un Zócalo lleno, tal y como lo hacía su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo menos dos veces cada año.

En punto de las 11:00 horas, Sheinbaum Pardo arribó a la plancha del Zócalo capitalino. Mientras caminaba hacia el templete, aprovechó para dar la mano algunas de las personas que se encontraban al filo de las vallas. También se tomó un par de fotografías en su recorrido.

Las y los simpatizantes de la Sheinbaum Pardo comenzaron a concentrarse desde muy temprano en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) para escuchar el mensaje que ofrecerá a las 10:00 horas.

Ni sismo que se percibió por la madrugada en algunos estados, ni el frío que azota a gran parte del país, ni la lluvia que cae en algunas zonas de la capital del país han frenado la llegada de miles de personas a la Plaza de la Constitución.

Aunque falta poco para el inicio del informe de la mandataria mexicana, el Zócalo ya luce completamente lleno. Sin embargo, esto no ha impedido que la gente se siga acercando a la zona por las diversas calles del Centro Histórico.

Para hacer leve la espera de las y los presentes en el sitio, a las 9:00 horas salió el Colectivo Legado de Grandeza a amenizar el evento. En su participación, interpretaron diversas canciones del regional mexicano para el deleite de las y los asistentes.

No pudo faltar el "Himno Migrante", el cual presentó el Gobierno de México el pasado 18 de diciembre de 2024 para rendir un homenaje a las y los paisanos que se encuentran por alguna razón radicando en otros países.

