VIDEO ¬ El sismo de Michoacán provoca derrumbes sobre la autopista Colima-Manzanillo

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Las autoridades de Protección Civil de Colima reportaron derrumbes en un tramo carretero de la autopista Colima-Manzanillo, tras el sismo de magnitud 6.1 registrado la madrugada de este domingo en Michoacán.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que pueden verse grandes piedras sobre el paso de ambos lados de la carretera, en el tramo de "La Salada". La cuenta de Protección Civil Estatal de Colima confirmó las afectaciones, y pidió a las y los conductores "extremar precauciones".

Un sismo de magnitud 6.1 se registró la madrugada de este domingo en Coalcomán, Michoacán, por lo que millones de personas se despertaron para evacuar sus casas y tratar de ponerse a salvo.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) explicó que el siniestro tuvo lugar a las 2:32:53 horas, y que se localizó 47 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán, con una latitud de 18.49, una longitud de -103.49 y una profundidad de 30 kilómetros (km).

Asimismo, en otro post, dio a conocer que se puso en contacto con las 10 presidencias municipales del estado, quienes al momento informaron que no se registran afectaciones derivadas del sismo percibido en la entidad.

En una publicación más, Vizcaíno detalló que la Unidad de Protección Civil de Colima activó un operativo "para verificar el estado de la infraestructura hospitalaria en el estado, confirmando que se encuentran funcionando con normalidad tras el sismo de esta madrugada".

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, informó que representantes del Comité Nacional de Emergencias se reportan "sin novedad" y que iniciaron los protocolos de revisión.

