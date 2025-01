Incendios en Los Ángeles dejan nueve acusados ​​por saqueo y uno por provocar fuego

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 13 de enero (La Opinión).– El Fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció cargos contra un grupo de personas acusadas de saqueo residencial en Pacific Palisades y uno más por provocar de forma intencional en Azusa.

Desde la semana pasada, Hochman insistió en que las personas arrestadas por violaciones del toque de queda o cualquier otra actividad delictiva relacionada con los incendios forestales que devastan el área de Los Ángeles serían procesadas.

Por ello, este lunes reveló los cargos contra los 10 individuos durante una conferencia de prensa junto al sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, y el jefe de policía del LAPD, Jim McDonnell, así como funcionarios del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

