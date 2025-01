Kershenobich descarta una alerta por HMPV; es un virus habitual en este periodo, dice

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Salud, el doctor David Kershenobich Stalnikowitz, explicó este martes que no hay motivo para emitir una alerta por el metapneumovirus humano (HMPV), virus respiratorio que ha generado preocupación en China. También habló de la muerte de un hombre de 53 años en Puebla, quien pudo haber tenido HMPV.

"Se sospecha que puede haber tenido el virus y la Dirección General de Epidemiología lo va a ratificar, y aunque lo vaya a ratificar, no tiene motivo de alerta y tenemos que ver. El reporte dice que no tiene ninguna comorbilidad, pero tenemos que ver el caso en particular. No hay motivo para emitir una alerta, ni motivo de alerta para la población", dijo el funcionario.