EU reporta el primer deceso por la gripe aviar: es un hombre de 65 años en Luisiana

Ciudad de México/Los Ángeles, 6 de enero (Investing/Xinhua).- El Departamento de Salud de Luisiana confirmó el lunes la muerte de un paciente que constituía el primer caso humano de gripe aviar H5N1 tanto en Luisiana como en Estados Unidos.

La persona, mayor de 65 años, tenía problemas de salud subyacentes y, al parecer, estuvo expuesta al virus al interactuar con una bandada de aves de corral no comerciales y aves silvestres.

Las autoridades sanitarias del estado han completado una exhaustiva investigación de salud pública tras el caso y no han encontrado ningún otro caso de H5N1, ni signos de transmisión de persona a persona. Este caso sigue siendo la única infección humana por H5N1 en el estado.

LDH’s extensive public health investigation has identified no additional H5N1 cases nor evidence of person-to-person transmission. This patient remains the only human case of H5N1 in Louisiana.

Current general public health risk remains low.

🔗 https://t.co/NrZH94lywl pic.twitter.com/nPAgr1q5TA

— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) January 6, 2025