Astrónomos captan características nunca vistas al borde de un agujero negro activo

Madrid, 14 de enero (EuropaPress).- Astrónomos que monitorean un agujero negro supermasivo en el corazón de una galaxia distante han detectado características nunca antes vistas con datos de misiones de la NASA y otras instalaciones.

Las características incluyen el lanzamiento de un chorro de plasma que se mueve a casi un tercio de la velocidad de la luz y uctuaciones inusuales y rápidas de rayos X que probablemente surgen cerca del borde mismo del agujero negro.

La fuente es 1ES 1927+654, una galaxia ubicada a unos 270 millones de años luz de distancia en la constelación de Draco. Alberga un agujero negro central con una masa equivalente a aproximadamente 1,4 millones de soles.

"En 2018, el agujero negro comenzó a cambiar sus propiedades ante nuestros ojos, con un importante estallido óptico, ultravioleta y de rayos X", dijo en un comunicado Eileen Meyer, profesora asociada de UMBC (Universidad de Maryland, Condado de Baltimore). "Muchos equipos lo han estado siguiendo de cerca desde entonces".

