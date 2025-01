Bloomberg dice que Ebrard propuso en privado un plan para ahuyentar a China de México

Marcelo Ebrard pidió a proveedores automotrices esperar a la toma de posesión de Donald Trump el lunes para organizar una reacción adecuada, según Bloomberg.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, habría planteado, en una reunión privada con proveedores automotrices, establecer un grupo de trabajo para reducir las importaciones de China, según una grabación del funcionario federal a la que tuvo acceso el medio Bloomberg News.

"[Para] nuestro objetivo principal, que es reducir las importaciones de China, vamos a necesitar trabajar muy de cerca”, afirmó Ebrard a los representantes de las empresas, de acuerdo con Bloomberg.

Las declaraciones se dieron en una reunión privada de Ebrard con proveedores automotrices estadounidenses, de cara a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El magnate republicano ha afirmado que podría aumentar aranceles a México hasta en un 25 por ciento para obligar al país a frenar el tráfico de migrantes y de fentanilo.

El Gobierno de México ha advertido que esta medida podría perjudicar a las fabricantes de automóviles. "El 25 por ciento de impuesto impactaría a las principales empresas estadounidenses en México, como General Motors, Ford y Stellantis", explicó Ebrard en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del pasado 27 de noviembre. Incluso aseguró que sería como darse un "un tiro en el pie".

Marcelo Ebrard visitó el viernes Detroit con el objetivo de reforzar la colaboración de México con la industria automotriz estadounidense, un sector clave de la economía integrada de América del Norte.

"No es fácil sustituir una parte tan importante de los componentes, pero se puede hacer, si no al 100 por ciento, casi en una parte, lo suficiente para reducir el crecimiento de las importaciones de China", fueron las palabras que expresó Ebrard, consignó el medio especializado en economía y finanzas.

El funcionario federal inició su vista al corazón de la industria automotriz estadounidense con una participación en el foro "Driving Shared Properity: The Critical Role of Open Trade in the Auto Industry", organizado por la Detroit Regional Chamber, en el que intervinieron 50 CEO's, CFO's y COO's de empresas globales de movilidad ubicadas en el sudeste de Michigan y el área de Windsor, Canadá, que además cuentan con operaciones en México.

Ante las amenazas arancelarias, el titular de la Secretaría de Economía (SE) pidió esperar a la toma de posesión de Trump el lunes para organizar una reacción adecuada. "Veamos el lunes y entonces organizamos la reacción adecuada", comentó Ebrard, según Bloomberg.

Ebrard defiende el T-MEC ante automotrices

Durante su participación en el referido foro, el Secretario mencionó que el comercio automotriz representa el 22 por ciento del total que se da bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Resaltó que el T-MEC negociado en la primera Administración de Trump ha sido un éxito rotundo, ya que ha traído prosperidad a los tres países. “Las grandes empresas automotrices de Estados Unidos requieren a México para ser competitivas frente a otros bloques”, expuso.