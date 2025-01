Año Nuevo Chino, mariachi y un taller de patinetas para este fin de semana en la CdMx

Entre las actividades de este fin hay una que llama mucho la atención y es el Festival de Año Nuevo Chino del CENART, aquí te contamos de qué trata, además de otras opciones para divertirse.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Este fin de semana la Ciudad de México contará con eventos para convivir en familia o con amigos, como la celebración del Año Nuevo Chino o incluso obras de teatro para reír y reflexionar.

Festival Cultural de Año Nuevo Chino 2025

El Festival Cultural del Año Nuevo Chino celebrará su cuarta edición este sábado 25 de enero, ésta dedicada a la "Serpiente de Madera" contará con actividades que se realizarán en el CENART, como danzas tradicionales, pasarela de Hanfu, música folclórica, teatro de sombras, conferencias, artes visuales, exposición fotográfica, cine y hasta gastronomía.

Algunas de las actividades son:

"Escenario Dragón" | Pabellón Circense

Inauguración de 11:00 a 11:45 horas.

Danza de León de 11:50 a 12:10 horas.

Música y danza tradicional de Ningbo, China de 12:10 a 12:55 horas.

Presentaciones de Artes marciales

Artes marciales prehispánicas de 13:30 a 13:50 horas.

Choy Lee Fut de 14:00 a 14:30 horas.

Tai Chi de 14:30 a 14:45 horas.

Shaolin de 14:45 a 15:15 horas.

Para consultar el programa completo de actividades y horarios, puedes dar click aquí.

¿Dónde? Centro Nacional de las Artes (CENART) (Avenida Río Churubusco no. 79, esquina Calzada de Tlalpan, Colonia Country Club, C.P. 04220, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México) el 25 de enero.

¿Cuánto? Entrada libre

Talleres de arte y música en House of Vans

House of Vans abre sus puertas este 25 de enero a partir de las 12:30 del día para disfrutar de talleres como el Skate Skool para aprender a andar en patineta (de 2 pm a 4pm), "Never going home: mural colectivo" en el que podrás crear una pieza en conjunto inspirada en los dibujos de Daniel Johnston (de 12:30 a 6:30 pm); "Fanzine en cerámica" para crear un fanzine colectivo temático (de 4 pm a 7 pm); además, la "Exhibición temporal: Daniel Johnston Never going home" contará con visita guiada a las 3 de la tarde.

¿Dónde? House of Vans (Rubens 6, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrasa libre y sin registro

Primer trueque fotográfico 2025

El Museo Archivo de la Fotografía realizará la primera edición del trueque fotográfico este sábado 25 de enero a las 15:00 horas. Este trueque promete ser un espacio en el que fotógrafos en formación y profesionales puedan intercambiar sus fotografías y experiencias para compartir con con otros apasionados de la fotografía.

¿Cómo participar? Cada persona puede llevar entre 5 y 15 fotografías impresas y en buen estado; el trueque se realiza 1 a 1, es decir, una foto por una foto.

¿Dónde? Museo Archivo de la Fotografía (República de Guatemala 34 , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México).

¿Cuánto? Gratuito.

"¡Al Mariachi de mi tierra!"

Este domingo 26 de enero a las 18:00 horas, el Palacio de Bellas Artes recibirá al Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández con un invitado especial: el Mariachi Vargas de Tecalitlán, para celebrar el día del Mariachi.

¿Dónde? Palacio de Bellas Artes (Av. Juarez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México).

¿Cuánto? Los boletos tienen un costo que va de los 350 pesos a los mil 500 pesos aproximadamente.

¡No al dinero!

La obra de teatro ¡No al dinero! se presenta en el Teatro Milán para hacer pasar un buen rato al público y además dejarlo cuestionándose si el dinero cambia a las personas. El elenco se integra por está integrado por Pablo Perroni, Mariana Gajá, Antonio Alcántara y Pilar Flores del Valle.

¿Qué pasaría si ganaras la lotería pero decidieras no aceptar el premio? Ricardo gana la lotería, un premio de 800 millones de pesos, sin embargo, tras pensarlo mucho decide que no aceptará el dinero porque éste lo complica todo. Ahora tendrá que explicarle a su esposa, a su madre y a su mejor amigo su decisión, ¿cómo tomarán ellos la noticia?

¿Dónde? Teatro Milán (Lucerna 64. Col. Juárez CP 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México) hasta el 16 de febrero con funciones los viernes a las 20:45 horas, sábado 19:30 horas y domingo 18:30 horas, tiene una duración aproximada de 90 minutos.

¿Cuánto? El costo de los boletos es de 504 pesos y se pueden adquirir aquí.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.