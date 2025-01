Premios Oscar 2025: ¿Quieres ver todas las películas nominadas? AQUÍ te decimos dónde

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 24 de enero (AS México).- Ya se anunciaron las nominaciones a los Premios Oscar 2025, en las que figuran diversas producciones; algunas están en cartelera en este momento, mientras que otras se pueden ver por medio de las plataformas streaming.

Aquí te compartimos dónde se puede ver cada una de las cintas que se encuentran nominadas en las diversas categorías, y que obtuvieron el reconocimiento de La Academia gracias a todos los elementos que las conforman.

ICYMI: The 97th Oscars Nominations Announcement, hosted by Bowen Yang and Rachel Sennott. Who are you rooting for?

Tune in to watch the Oscars LIVE on ABC and Hulu March 2nd with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars pic.twitter.com/2AC3DDL7SM

— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025