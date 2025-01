¬ RADICALES: ¿Subsidiar a Verástegui, a Chuchos? ¿Realmente necesitamos más partidos?

¿En México debe haber nuevos partidos políticos? Hasta el viernes 24 de enero unas 29 organizaciones habían manifestado su voluntad de volverse partidos políticos. El plazo de registro vence el último día de enero. Hace 6 años, unas 106 organizaciones se inscribieron. La pregunta es: ¿tener más partidos fortalece la democracia, el pluralismo o sencillamente no tiene ningún sentido? Sobre eso trata esta edición de RADICALES.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– El sistema político mexicano no necesita subsidiar más partidos políticos, sino que se construya una oposición y abandere un verdadero proyecto, plantearon Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar, al exponer la crisis por la que atraviesa la derecha y al hablar sobre el surgimiento de organizaciones emanadas del PRI, PAN y PRD que buscan convertirse en nuevas fuerzas políticas.

“¿Quiénes son los que buscan ser partido político?”, cuestionó Álvaro Delgado. “Eduardo Verástegui y Juan Iván Peña Neder. Esos ahí están ¿qué proponen al país? No proponen mayores cosas. ¿Pero quiénes son los que la gente no conoce? Son sobre todo desprendimientos del PRI, un PRI capturado hoy de manera total por Alejandro Moreno Cárdenas, pero a mí me llama la atención en particular dos que buscan ser partido político, dos personajes que tienen una biografía de mapaches electorales, de defraudadores electorales, de adulteradores de la voluntad popular desde hace muchos años, desde Carlos Salinas y que son del entorno de Roberto Madrazo”.

El periodista Álvaro Delgado indicó que uno de estos personajes es Ulises Ruiz Ortiz, “el exgobernador de Oaxaca que metió a Oaxaca en una violencia institucional, solapada y perdonada por Felipe Calderón y Vicente Fox en 2006”. El otro personaje, ahondó, se llama César Augusto Santiago Ramírez, el maestro de los mapaches electorales. “¿Cuál es el tercero que a mí me llamó la atención? Un personaje que fue líder juvenil en la campaña de Luis Donaldo Colosio en 1994 hace 13 años se llama Gonzalo Navor Lanche.”

Ulises Ruiz, explicó, impulsa "México Nuevo, paz y futuro”, entre cuyos representantes legales se encuentra Marco Tulio Ruiz Cruz, abogado de Madrazo cuando se le investigó por el multimillonario gasto de su campaña en Tabasco. En tanto, Santiago Ramírez fue parte del equipo electoral de Colosio en la campaña de Salinas y en el PRI, acusados los tres desde entonces de ser “mapaches”, y ahora él busca crear su partido “Alternativa Popular”.

“Yo pensaría que más que pluralidad el hecho de que haya nuevos partidos o que haya intentos de registro de nuevos partidos habla de una fragmentación de la oposición. Cuando en 2020 trataron de articularse en un PRIANRD y Movimiento Ciudadano fue el único partido que leyó que eso no era una buena idea, fue una lectura acertada”, planteó a su vez Héctor Alejandro Quintanar.

El académico expuso que lo que ahora presenciamos es una fragmentación de una oposición que de por sí está aminorada y debilitada. “Yo creo que todavía PRI y PAN, que son en este momento los partidos que encabezan esa oposición, están todavía sin saber si les conviene mantenerse en esa línea o hacer lo que a mí me parece que hubiera sido más acertado que es asumir sus limitaciones, renovarse, proponer un proyecto de país distinto y empezar a trabajar desde cero y desde abajo, pero pues han querido seguir con esta misma intención de hacer intrigas palaciegas y componendas cupulares pensando que con eso pueden avanzar electoralmente cuando el éxito de Morena les debería dejar en claro que no es así. Buena parte del éxito de Morena viene de estar trabajando desde abajo, persistentemente y por años, no es algo que se coció en 2018”.

“Los partidos políticos nuevos en esencia, tendrían que llenar huecos que no están ideológicamente representados. Morena lo hizo cuando el PRD empezó a correrse por derecha, empezó a tener más vínculos con el neoliberalismo y entonces esa izquierda impugnadora, que fue el PRD de los años 90, quedó difuminado morena llenó ese hueco. ¿Qué hueco van a llenar estos posibles nuevos partidos? Me parece que esa es la pregunta”, planteó Quintanar.

En ese sentido, el escritor y periodista Fabrizio Mejía Madrid indicó que en el caso de los nuevos partidos en México hay que ver qué es lo que pueden llenar. “A mí hasta donde me quedó claro con la entrevista que le hizo Astillero a Fernando Belauzarán es otra vez es la misma idea de un partido sin ideología, él mismo dijo: no tenemos ideología. ¿Pues para qué fundan un partido? Lo de fondo es: porque queremos dinero público, y lo que importa son las gelatinas una vez más, y no un proyecto de nación, eso está condenado al fracaso, eso no va a funcionar”.

“Tampoco creo que vaya a funcionar el centro izquierda porque ya el flanco digamos del centro izquierda está dentro de Morena es decir, va de la izquierda al centro izquierda sin muchos problemas, digamos, incluso le conviene a Morena tener esas contradicciones porque así va afinando el rumbo de los siguientes sexenios. En el caso de la derecha, lo único que yo pensaba que une Acosta Naranjo con Claudio X González es que dicen que es una dictadura, entonces cómo te propones tú constituir un nuevo partido para competir en elecciones, si estás diciendo que no hay democracia en el país”, expuso.

Alejandro Páez Varela anotó a su vez que no se necesitan más partidos, pues la oposición ya tiene los registros para unirse y estar en torno a algo. “Que esté secuestrado al PRI por Alejandro Moreno Cárdenas habla de la ineficiencia del PRI y de ese grupo de la sociedad para poder controlar a un monstruo como Alejandro Moreno. Que el cartel inmobiliario se haya apropiado del PAN habla de la incapacidad del PAN para evolucionar en algo mejor, pero no necesitamos más partidos, los partidos ahí están, o sea lo que necesitamos realmente es una oposición que tenga los tamaños para enfrentarse a lo que ellos llaman dictadura. Si es una dictadura, pues bueno, enfréntatela, pero con la verdad, necesitas enfrentarla con la realidad, necesitas plantearte, armar un proyecto de nación, ser más formal, ser más congruente y armarlo”.

“Ahora el nivel de los que aspiran a tener un nuevo partido en México, a que les demos más dinero, es Acosta Naranjo o sea acaban de mandar al carajo él y sus socios Los Chuchos un logotipo histórico (el PRD) que ganó dos elecciones presidenciales. Era la mayor fuerza política de la segunda mitad del siglo 20 y sin duda y ya después lo demostró Morena, es la gran fuerza política del siglo 21 mexicano. Eso era el PRD, ¿en qué lo convierte en Acosta Naranjo y sus socios Los Chuchos? En esto, en esto que es una bufonada, que Acosta Naranjo aspire a dinero público es una mentada para el sistema de partidos en México, alguien tan mediocre como Fernando Belaúzaran como Xóchil Gálvez no se merecen dinero público. Álvaro Icaza, o sea, por Dios ¿se merecen dinero público? Yo creo que no”.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/