Trump traiciona el término “América del Norte” y revierte la integración regional

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Pocos países han apostado tanto por el libre comercio como México y Canadá, dice The Wall Street Journal esta mañana. Ahora que los aranceles del 25 por ciento del Presidente Donald Trump han afectado a ambos países, sus economías enfrentan una prueba de estrés “que rivaliza con la crisis financiera mundial y la pandemia. Canadá y México apostaron por un futuro de libre comercio. La apuesta se está volviendo amarga. Los aranceles estadounidenses impuestos el martes marcan el fin de una era que duró décadas en América del Norte”, agrega el texto publicado en la primera plana de uno de los medios globales que más ha apostado, también, al libre comercio.

Canadá y México firmaron por separado más de una docena de tratados cada uno, entre los más numerosos del mundo, que les otorgan acceso abierto a los mercados de más de 50 países. El más importante sigue siendo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 que eliminó la mayoría de las barreras al comercio entre los tres países. Más del 80 por ciento de las exportaciones de ambos países se destinan a Estados Unidos. El término “América del Norte” fue más que un nombre: era un proyecto político de integración regional.

“El acuerdo convirtió a México en una potencia exportadora, convirtiéndose en uno de los principales exportadores mundiales de vehículos, cerveza y televisores de pantalla plana. Canadá, por su parte, utilizó los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que datan de la década de 1960, para ayudar a catapultar su economía, que ahora asciende a dos billones de dólares, al elitista Grupo de los Siete, o G-7. Su cálculo se perfeccionó a lo largo de varias décadas y se convirtió en sabiduría convencional: la creencia de que un mundo liderado por su vecino, Estados Unidos, sólo se volvería más interconectado y orientado al mercado”, añade el diario financiero y económico.

Ahora, apunta, los aranceles podrían causar grandes contracciones en las economías de ambos países, con Canadá enfrentando una pérdida de hasta el cinco por ciento del PIB y México el tres por ciento, de acuerdo con lo que estiman los analistas. “Tendrán que encontrar una nueva forma de avanzar, centrándose más en los mercados internos o comerciando con más países, dijeron los analistas comerciales. Ninguno de los dos países tiene una solución fácil a corto plazo”.

La economía de América del Norte ha entrado en una nueva fase. Al entrar en vigor los aranceles del Presidente Trump a las importaciones de México y Canadá se pone fin a décadas de libre comercio entre los tres países y podrían afectar a industrias enteras. Si los aranceles permanecen en vigor, tienen el potencial de reconfigurar profundamente las relaciones entre Estados Unidos y dos de sus principales socios comerciales, revirtiendo abruptamente el proyecto de décadas de Estados Unidos de expandir el libre comercio con sus aliados. Los tres países habían estado operando bajo un acuerdo de libre comercio revisado que Trump negoció durante su primer mandato.

Konrad Putzier afirma en un texto de Wall Street Journal que Estados Unidos ha aumentado los aranceles a sus principales socios comerciales en el pasado, pero los aumentos tendieron a ser graduales. De acuerdo con Douglas Irwin, economista del Dartmouth College que escribió el libro Clashing Over Commerce: A History of U.S. Trade Policy, los aumentos sustanciales de aranceles, como los aranceles Smoot-Hawley de 1930, afectaron a una parte más pequeña de la economía estadounidense porque algunos bienes estaban exentos y porque el país dependía menos del comercio en ese entonces.

En 1807, el Congreso implementó un embargo prácticamente universal al comercio exterior en respuesta a las interceptaciones de barcos estadounidenses por parte de las fuerzas británicas durante las guerras napoleónicas. “Fue enormemente destructivo para la economía estadounidense”, dijo Irwin.

El daño está hecho

James Wagner escribe desde Ciudad de México en The New York Times: “El Gobierno y las empresas mexicanas han reavivado la campaña ‘Hecho en México’. Algunos mexicanos han llamado a boicotear empresas y productos estadounidenses, mientras que otros han elaborado listas de tiendas y marcas mexicanas a las que apoyar en lugar de las estadounidenses. Sheinbaum aparece con frecuencia en la portada de los periódicos locales con miembros del ejército del país o delante de una Bandera mexicana gigante. Las empresas privadas han sacado anuncios nacionalistas, uno de ellos con la Presidenta dirigiendo a las masas y portando una pancarta que dice: ‘¡México unido, jamás vencido!’”.

Sheinbaum, precisa, “quien ha intentado balancear un discurso pro-México mientras aboga por un diálogo de cooperación con las autoridades estadounidenses, ha visto aumentar sus índices de aprobación hasta un 80 por ciento, según una encuesta. No sólo ha sucedido a un Presidente popular, Andrés Manuel López Obrador, que remodeló la política mexicana y fue su mentor, sino que ha cobrado protagonismo en un momento de agitación mundial bajo el mandato de Trump”.

Pero no sólo es México el que está en agitación. Los mercados bursátiles mundiales y las acciones de los fabricantes de automóviles europeos se desplomaron tras la entrada en vigor de los aranceles contra Canadá, México y China. Las acciones europeas se desplomaron mientras los inversores sopesaban las perspectivas de una guerra comercial mundial después de que China y Canadá respondieran rápidamente con sus propios aranceles. Los futuros estadounidenses indicaron que el S&P 500 abriría ligeramente a la baja, después de caer un 1.8 por ciento el lunes, su peor día este año.

El índice Euro Stoxx 50, que comprende las empresas más grandes de la eurozona, cayó hasta un 2.4 por ciento, su peor desempeño en unos cuatro meses. El índice de referencia de Alemania, el DAX, cayó hasta un 2.6 por ciento, borrando casi todas sus ganancias del día anterior, cuando alcanzó un récord por las promesas de un mayor gasto militar europeo. Las acciones de los fabricantes de automóviles y proveedores alemanes se vieron especialmente afectados, ya que muchos tienen plantas de ensamblaje en México para los vehículos que venden en Estados Unidos. Las acciones de Volkswagen cayeron alrededor de un cuatro por ciento, las de BMW cayeron más de un cinco por ciento. Daimler Truck, propietaria de Freightliner y Thomas Built Buses, cayó más de un seis por ciento. Continental, un fabricante de autopartes que también produce en México, cayó un nueve por ciento.

David French, columnista de opinión de The New York Times, escribe hoy: “El Presidente Trump está causando un daño a Estados Unidos que podría llevar una generación o más reparar. La próxima elección no puede arreglar lo que Trump está rompiendo. Tampoco la siguiente”.

“Para entender la gravedad del daño que Trump ha infligido a Estados Unidos en el primer mes y medio de su Presidencia, es útil una comparación con la Guerra Fría. Los republicanos y los demócratas a menudo tenían marcadas diferencias en su enfoque hacia la Unión Soviética, muy marcadas. Los partidos diferían, por ejemplo, en la cantidad de gasto militar, en el enfoque del control de armas y en las intervenciones militares estadounidenses contra los aliados soviéticos y sus representantes. El profundo desacuerdo sobre Vietnam ayudó a impulsar el debate político estadounidense, tanto dentro como entre los partidos, durante más de una década. Durante la era Reagan, hubo fuertes discusiones sobre el MX, un poderoso misil balístico intercontinental, y sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio en Europa”, reporta.

French dice: “Estas diferencias eran importantes, pero eran menos importantes que los numerosos puntos de acuerdo. Ambos partidos estaban comprometidos con la OTAN. Ambos partidos veían a la Unión Soviética como la grave amenaza a la seguridad nacional que era. Durante décadas, ambos partidos estuvieron más o menos comprometidos con una estrategia de contención que buscaba mantener a raya la tiranía soviética”.

“En ningún momento los estadounidenses fueron a las urnas para elegir entre un candidato comprometido con la OTAN y otro candidato simpatizante de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. La sola idea habría sido fantástica. Las elecciones estadounidenses podrían restablecer nuestra estrategia de seguridad nacional, pero no cambiaron nuestras alianzas fundamentales. No cambiaron nuestra identidad fundamental. Hasta ahora”, concluye.