EU endurece medidas contra Caro Quintero en la víspera de su nueva audiencia en NY

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 25 de marzo (ZETA).- Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, de 72 años de edad, cofundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”; y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”; comparecerá, a las 15:00 horas (tiempo local), del 26 de marzo de 2025, ante el Juez Frederic Block, en la sala 3-C, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, para una revisión de los avances de su caso.

Durante la audiencia se revisará todo lo relacionado con preparativos para un eventual juicio, las pruebas que tendría la Fiscalía de Estados Unidos (EU), así como posibles negociaciones con el capo sinaloense, uno de los 29 que entregó el Gobierno mexicano a su homólogo de EU, el 27 de febrero de 2025.

Sin embargo, el 25 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés), decidió imponerle “medidas especiales administrativas”, o SMA (por sus siglas en inglés), para reforzar la seguridad y evitar riesgos.

Así lo informó la Fiscal en jefe del caso, Saritha Komatireddy, quien en un oficio enviado al Juez Federal Block -quien lo revisaría el miércoles 26 de marzo de 2025-, notificó la decisión de colocar a Caro Quintero bajo las SMA.

US prosecutors in the case against Rafael Caro Quintero say they have “received outreach from various attorneys claiming that they may potentially be retained to represent the defendant.”

As of now he still has court-appointed lawyers… pic.twitter.com/2mi8adfkX0

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) March 25, 2025