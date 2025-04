Votantes de EU ven “caóticos” y “aterradores” los primeros meses de Trump: NYT/Siena.

La luna de miel entre los estadounidenses y Donald Trump parece haber llegado a su fin, pues sólo el 43 por ciento de los votantes aprueba su gestión a poco más de 100 días de que el magnate haya llegado al poder.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Los votantes de Estados Unidos creen que su Presidente, Donald Trump, se está extralimitando con sus agresivos esfuerzos por expandir el Poder Ejecutivo, y tienen profundas dudas sobre algunos de los puntos clave de su agenda, según una encuesta de The New York Times/Siena College.

“Los turbulentos primeros meses del gobierno de Donald Trump son percibidos como ‘caóticos’ y ‘aterradores’ por la mayoría de los votantes, incluso muchos que aprueban su labor. Los votantes no lo consideran comprensivo con los problemas de su vida diaria y han perdido el interés en su liderazgo a medida que se acerca a sus primeros cien días en el cargo”, agrega la encuesta.

El índice de aprobación de Trump se sitúa en el 42 por ciento. Su prestigio es históricamente bajo para un Presidente a estas alturas de su mandato, pero esto concuerda con su persistente impopularidad, que no le impidió arrasar en los estados clave de las elecciones del año pasado, dice The New York Times.

Ahora, sin embargo, los votantes “muestran una menor confianza en la gestión de Trump de algunos de los principales temas que lo impulsaron de regreso a la Casa Blanca, como la economía y la inmigración, incluso cuando la mayoría de los estadounidenses apoyan las deportaciones. Sólo el 43 por ciento afirmó aprobar su gestión de la economía durante este mandato, lo que supone un grave deterioro de un tema que durante mucho tiempo se consideró una fortaleza”, señala el Times.

La iniciativa del Presidente de imponer aranceles generalizados —que ha provocado caídas y fluctuaciones en la bolsa— recibió la oposición del 55 por ciento de los votantes, incluido el 63 por ciento de los independientes.

En conjunto, los resultados de la encuesta muestran que cualquier luna de miel para Trump en un segundo mandato ha terminado, dice The New York Times.

Su índice de aprobación entre los votantes independientes cruciales se sitúa ahora en un lamentable 29 por ciento. Los votantes dijeron que había ido demasiado lejos en varios temas: sus aranceles, su control migratorio, sus recortes a la fuerza laboral federal. Un gran número de votantes independientes se alineó con los demócratas al creer que se había extralimitado. En general, una mayoría del 54 por ciento dijo que Trump estaba excediendo sus poderes, incluyendo al 16 por ciento de los republicanos y al 62 por ciento de los votantes independientes.

Apenas ayer se divulgó que el Presidente de Estados Unidos ha quemado una parte de su ventaja en popularidad durante los últimos meses, y pasó de ser mayoritariamente aceptado a ser rechazado por un mayor número de estadounidenses.

Según Real Clear Polling, un ponderado de encuestas, aprueba a Trump 46.1 por ciento de los estadounidenses mientras que 51.6 por ciento lo rechaza. El dato de Fox News es todavía más dramático: un 44 por ciento de los ciudadanos lo acepta, pero 55 por ciento lo rechaza. La distancia entre un dato y otro es de 11 puntos porcentuales. Fox News es la empresa de medios en la que el Presidente estadounidense confía más.

La revista británica The Economist –junto con la encuestadora You Gov– también plantea un panorama oscuro para Trump. A favor del Presidente está un 44 por ciento de la población, mientras que los que están en contra ya son un 53 por ciento. Son nueve puntos porcentuales entre un porcentaje y otro.

Según el promedio de encuestas que realiza The New York Times, el índice de aprobación del Presidente Trump ha caído de forma constante durante sus primeros tres meses en el cargo. El índice de aprobación de Trump se ha desplomado a cerca del 45 por ciento desde el 52 por ciento una semana después de asumir el cargo. Alrededor de la mitad del país desaprueba ahora su gestión, según las encuestas que pondera el medio.