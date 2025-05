Robert Francis Prevost, ahora León XIV, NO simpatiza con Trump. Es de EU y peruano

El cardenal Robert Prevost es el Papa número 267 de la historia. Ha salido al balcón de la Plaza de San Pedro a las 19:22 horas como el Papa León XIV, el 267 de la Iglesia Católica. Misionero, también con nacionalidad peruana y ascendencia española, es el actual jefe de los obispos y ha sido superior de los agustinos.

Roma/Madrid/Ciudad de México, 8 de mayo (EuropaPress/SinEmbargo).- El cardenal Robert Prevost fue elegido este jueves como el Papa número 267 de la historia. El nombramiento llega en un momento crucial para el mundo

El cardenal Robert Prevost es el Papa número 267 de la historia. Ha salido al balcón de la Plaza de San Pedro a las 19.22 horas como el Papa León XIV, el 267 de la Iglesia Católica a las 19.22 horas. Misionero, también con nacionalidad peruana y ascendencia española, es el actual jefe de los obispos y ha sido superior de los agustinos.

A sus 69 años atesora una amplia trayectoria que le ha llevado en los últimos años a estar cerca del Pontífice fallecido que le nombró en 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos, el órgano que se encarga de la selección y nombramiento de los obispos.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, hijo de madre de ascendencia española, ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín (OSA) en 1977 e hizo sus votos solemnes en 1981. Cuenta con una amplia formación académica que incluye una licenciatura en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Villanova, una maestría en Divinidad por la Catholic Theological Union de Chicago, y una licenciatura y doctorado magna cum laude en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum) en Roma. Su tesis doctoral versó sobre 'El papel del prior local de la Orden de San Agustín'.

Su trayectoria en la Iglesia ha estado marcada por importantes roles y logros y, aunque fue denunciado por una organización de encubrir denuncias de presuntos abusos sexuales contra dos sacerdotes de la diócesis peruana de Chiclayo que dirigió hasta 2023 cuando fue llamado a Roma, estas acusaciones fueron negadas por la diócesis. El periodista peruano Pedro Salinas, que llevó a cabo una investigación sobre la organización Sodalicio de Vida Consagrada, movimiento peruano disuelto en enero por el Papa Francisco, asegura que las acusaciones contra Prevost son "absolutamente falsas".

Tras su ordenación sacerdotal en 1982, Prevost se unió a la misión agustiniana en Perú en 1985 y fue canciller de la Prelatura Territorial de Chulucanas de 1985 a 1986.

En 1987 fue elegido director de vocaciones y director de las misiones de la provincia agustiniana de 'Mother of Good Counsel' de Illinois y en 1988 fue enviado a la misión de Trujillo como director del proyecto de formación conjunta de aspirantes agustinos en los Vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Allí sirvió como prior de la comunidad (1988-1992), director de formación (1988-1998) y maestro de profesos (1992-1998). En la archidiócesis de Trujillo fue vicario judicial (1989-1998), y profesor de derecho canónico en el Seminario Mayor "San Carlos y San Marcelo".

En octubre de 2013 regresó a su provincia (Chicago) para ejercer de nuevo como maestro de los profesos y vicario provincial, funciones que desarrolló hasta el 3 de noviembre de 2014, cuando el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, elevándolo a la dignidad de obispo y asignándole la diócesis titular de Sufar. Fue ordenado obispo el 12 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, en la catedral de su diócesis. Y, en marzo de 2018 fue nombrado segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

En 2019, el Papa Francisco lo designó miembro de la Congregación para el Clero en 2019 y de la Congregación para los Obispos en 2020, además de administrador apostólico de la diócesis del Callao. Fue en 2023 cuando fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Es miembro de siete dicasterios del Vaticano, así como de la Comisión para el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que ha sido interpretado como un indicio de la confianza del Papa Francisco en el purpurado.

POBRES, MIGRANTES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Con Jorge Bergoglio, al que conoció en Buenos Aires, comparte su visión sobre los pobres y los migrantes. Era "un hombre que quería vivir el Evangelio con autenticidad, con coherencia", ha subrayado el cardenal agustino de Francisco, y entre sus enseñanzas más preciadas ha destacado su deseo de "una Iglesia pobre, que camina con los pobres, que sirve a los pobres".

En una entrevista a Vatican News, Prevost rememoraba el primer viaje apostólico del Pontífice fallecido, a Lampedusa, por su "cercanía a los migrantes" y la carta escrita a los obispos de Estados Unidos el pasado mes de febrero "sobre la importancia de estar cerca de los que sufren y de tener el corazón de Jesucristo", cuando se puso en marcha el programa de deportación masiva de inmigrantes ilegales y refugiados.

Prevost también se ha pronunciado sobre la necesidad de actuar urgentemente contra el cambio climático, otra de las preocupaciones de Francisco y es defensor de la iglesia sinodal. Respecto a la posibilidad de ordenar a las mujeres, el purpurado se ha mostrado contrario y en una entrevista ha asegurado que "clericalizar a las mujeres no necesariamente soluciona un problema, podría generar uno nuevo".

El humo blanco

El humo de la cuarta fumata del cónclave para elegir al sucesor de Francisco ha salido blanco a las 18:08 horas, lo que indica que ya ha sido seleccionado el nuevo Papa, por mayoría de al menos 89 sufragios, en el segundo día de votación. Será el 267 pontífice de la Iglesia Católica.

El nombre del sucesor de Pedro se conocerá tras aproximadamente 40 minutos, cuando el cardenal protodiácono, Dominique Mamberti -si no es él el elegido-- pronunciará el esperado "Habemus Papam" y el nombre del pontífice, el cual saldrá al balcón para saludar a los fieles.

En estos 40 minutos que median entre el momento en que sale la fumata blanca y el momento en que se escucha el "Habemus Papam", el nuevo Papa entra en la "habitación de las lágrimas" para vestirse y regresa a la Capilla Sixtina para celebrar una pequeña ceremonia con una oración y un pasaje del Evangelio.

En ese momento, todos los cardenales demuestran su obediencia al nuevo pontífice y después cantan el Te Deum. Además, por primera vez, el nuevo pontífice irá a la Capilla Paulina a rezar unos minutos.

La segunda fumata negra

Los 133 cardenales electores tenían previsto regresar en torno a las 16:30 horas a la Capilla Sixtina, después de que ninguno de ellos alcanzara la mayoría necesaria de 89 votos para ser elegido el 267º pontífice de la Iglesia Católica en la segunda y tercera votaciones celebradas por la mañana de este jueves, tras lo cual volvió a aparecer fumata negra a las 11:51 horas.

Hacia las 12:30 horas, estaba previsto el regreso de los cardenales a la Capilla Sixtina para almorzar, donde era previsible que conversaran entre ellos tras los resultados de las tres votaciones. Después, se encaminarían de nuevo hacia el Palacio Apostólico en torno a las 15:45 horas. Esta tarde, a partir de las 16:30 horas, estaban previstas otras dos votaciones.

Sin acuerdo: ¿pararán el sábado o el domingo?

Si no había acuerdo esta tarde, a partir de este viernes se seguiría el mismo proceso de votación que el jueves. Tras tres días de escrutinios, si aún no salía la fumata blanca, los cardenales tendrían un día de pausa para la oración y el libre coloquio. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, señaló a Europa Press que en este punto había "diferentes interpretaciones", por lo que podrían parar el sábado o el domingo.

Si se interpretaba que el jueves, cuando sólo hubo una votación, era el primer día de votaciones, los prelados pararían el sábado en caso de no haber acuerdo al final del viernes. Por el contrario, si se consideraba que eran tres días completos de votaciones (dos por la mañana y dos por la tarde), pararían el domingo en caso de no alcanzar acuerdo al final del sábado.

Además, si tras cuatro series de escrutinios no se obtenía un resultado positivo, entonces, según el Motu Proprio publicado por Benedicto XVI, los cardenales podrían elegir entre los dos más votados en el último escrutinio, aunque no por mayoría simple, sino que deberían alcanzar "al menos" los dos tercios de los votos.

Durante todo el proceso, los 133 cardenales debían cumplir con el juramento realizado el miércoles, según el cual se comprometían a "observar con la máxima fidelidad" el secreto sobre todo lo relacionado con la elección del nuevo Papa, tanto durante como después de la elección; juraban no favorecer ninguna interferencia, y cada uno prometía, en caso de ser elegido, desempeñar fielmente el munus Petrinum de Pastor de la iglesia universal.

Los dos últimos cónclaves fueron relativamente veloces. En 2013, Francisco fue elegido en el quinto escrutinio durante el segundo día, mientras que en 2005, Benedicto XVI salió en la cuarta votación, también en la segunda jornada. En 1978, para la elección de Juan Pablo II, fueron necesarios ocho escrutinios, y fue elegido al final del tercer día.

