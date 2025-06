Agentes antimigración arrestan a varias personas en un mercado de intercambio en LA

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 15 de junio (La Opinión).- Una aparente redada de agentes federales de inmigración terminó con el arresto de varias personas la tarde de ayer en un swap meet (mercado de intercambio) de la localidad de Santa Fe Springs, en el condado de Los Ángeles.

La actividad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas en el área del centro de intercambio comercial localizado en 13963 Alondra Boulevard, a un costado del Freeway 5.

Imágenes de la cadena ABC mostraron el operativo de los agentes federales de inmigración en el área ocupada por el Swap Meet mientras arrestaban a varias personas. Los agentes federales parecían estar acompañados por marines armados.

De acuerdo con declaraciones de testigos, alrededor de 60 agentes de ICE y marines estaban en el lugar del mercado de intercambio de Santa Fe Springs.

