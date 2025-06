Trump, ahora con un tono amenazante, le exige a Irán que doble las manos ante Israel

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS).- Con un tono desafiante y cada vez más amenazante, el Presidente Donald Trump elevó la presión sobre Irán al asegurar que su país “tenía ahora el control completo y total de los cielos iraníes”. La declaración, pronunciada tras los bombardeos masivos lanzados por el ejército israelí, fue interpretada como un ultimátum: Washington exige que Teherán baje las armas y ceda ante la ofensiva israelí, mientras el Primer Ministro Benjamin Netanyahu celebró la destrucción de numerosas lanzaderas de misiles y drones iraníes.

Sus declaraciones llegaron minutos después de que el Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmara que Trump podría considerar necesario adoptar "nuevas acciones" encaminadas a frenar el programa de enriquecimiento de uranio en Irán.

Nobody does it better than the good ol’ USA. 🇺🇸 pic.twitter.com/4yqv9MQWAd

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 17, 2025