La Cancillería de México llama a la paz y a desescalar las tensiones en Medio Oriente

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Luego del bombardeo a instalaciones nucleares en Irán perpetrado por Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció al respecto, haciendo un llamado a desescalar el conflicto en Medio Oriente.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la SRE exhortó urgentemente a las partes involucradas para entablar un "diálogo diplomático por la paz", con el fin de poner fin al intercambio de ataques que han sostenido Irán e Israel, a lo cuales se unió Estados Unidos.

"En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, reiteramos nuestro exhorto a desescalar las tensiones en la región", indicó la dependencia en su breve comunicado, donde también señaló que "La restauración de la convivencia pacífica entre los Estados de la región es la mayor prioridad".

Por último, la SRE informó que las embajadas de México en Israel e Irán permanecen al tanto de todo lo ocurrido, además de que mantienen contacto permanente con las y los connacionales que actualmente se ubican en ambos países.

"Nuestras embajadas permanecen atentas y en permanente contacto con las y los connacionales que residen o transitan en la región para auxiliarles y brindarles la mayor atención consular posible", resaltó la Secretaría.

El llamado de la SRE ocurre a raíz de que, la tarde de este 21 de junio, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que aviones estadounidenses llevaron a cabo una serie de bombardeos en instalaciones nucleares de Irán, en lo que representa un involucramiento oficial por parte de Estados Unidos en el conflicto armado que el Gobierno iraní sostiene con Israel.

A través de una publicación que realizó en su plataforma Truth Social, Trump congratuló a las fuerzas militares de EU por haber ejecutado este ataque que tuvo como objetivos primordiales las centrales de Fordo, Natanz e Isfahán.

"Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní. Se lanzó una carga completa de bombas sobre la instalación principal, Fordo. Todos los aviones regresan sanos y salvos a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. Ningún otro ejército en el mundo podría haber hecho esto. ¡AHORA ES LA HORA DE LA PAZ! Gracias por su atención a este asunto", escribió el mandatario estadounidense.

El ataque se realizó luego de que, este mismo sábado, el diario The Wall Street Journal destacó que el Pentágono desplegó bombarderos furtivos B-2 sobre el Pacífico desde su base de la Fuerza Aérea en Misuri, en una señal de que la Administración de Donald Trump se había adelantado por si fuera necesario usarlos para un ataque contra Irán.

El diario neoyorquino describe que los B-2 pueden transportar el rompebúnkeres GBU-57, el arma convencional de 13 mil 600 kilogramos que, según afirmaron los especialistas en defensa, tenía la mayor probabilidad de dañar la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo en Irán. como finalmente ocurrió.

"We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home.… pic.twitter.com/AqCLmaLYJb

— The White House (@WhiteHouse) June 21, 2025