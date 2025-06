GenteAsí ¬ Líder de la OTAN elogia a Trump. Le dice "daddy" e internet estalla

"Daddy", así le llamó el líder de la OTAN a Donald Trump durante en la cumbre donde los miembros acordaron destinar el 5 por ciento de su PIB a gasto militar.

Ciudad de México, 27 de junio (Sin Embargo).- “Sometimes, daddy has to use strong language”. El Secretario de la OTAN, Mark Rutte, dijo esto sobre Donald Trump, lo cual se traduciría como “a veces, papi tiene que usar lenguaje fuerte".

Sí, le dijo “papi” o “papacito”. No lo dijo en su terapia de psicoanálisis, sino en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), realizada en La Haya, en Países Bajos.

El Presidente de Estados Unidos y el Secretario de la OTAN daban una conferencia de prensa. Trump decía que el conflicto entre Israel e Irán era como “dos niños en el patio del colegio” a los que hay que dejar que se peguen un rato antes de calmarlos, cuando Mark Rutte lo interrumpió para decir esto.

Se escucharon risas y luego vinieron las burlas en las redes sociales. En otra conferencia de prensa, una periodista le preguntó a Donald Trump: “Mark Rutte le ha llamado papi; ¿usted ve a los aliados de la OTAN como una especie de hijos?”. Con sólo escuchar "daddy", Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, y quien estaba junto a Trump, se dobló de risa. Trump respondió que Rutte es su amigo.

La misma periodista le preguntó a Rutte, en otra conferencia, si no se estaba poniendo rara esa Cumbre. En realidad, le preguntó si no estaba adulando demasiado al Presidente estadounidense. Mark Rutte respondió: “no, no lo creo. Creo que es una cuestión de gustos". Dijo que Trump es "buen amigo" y volvió a elogiar su papel para convencer “finalmente” a Europa de aumentar el gasto militar.

Esto no fue sólo un lapsus lingüístico o una broma. Decirle “daddy” a Trump es básicamente admitir lo que Europa ha intentado negar por años: que la OTAN todavía vive bajo el techo, y las reglas, del "papi" estadounidense.

Y quizá una prueba de ello son los melosos mensajes que Rutte le envió a Trump previo a esta cumbre y que el mandatario estadounidense, nada discreto, reveló.

Estos mensajes decían: “Felicidades y gracias por tu acción decisiva en Irán, que fue realmente extraordinaria y algo que nadie más se ha atrevido a hacer. Nos hace a todos estar más seguros", dijo el Secretario general.

Y siguió: “Ahora vas camino a otro gran éxito en La Haya esta tarde. No ha sido fácil, ¡pero logramos que todos firmen el cinco por ciento! Europa pagará a lo GRANDE, como debe ser, y será tu triunfo. Buen viaje y nos vemos en la cena de Su Majestad”.

En esta cumbre los países europeos miembros de la OTAN se comprometieron a aumentar el aporte económico para que los países tengan más armas. Quienes promovieron ese incremento argumentaban, ¿qué más? ¡pues el miedo! El miedo en esta ocasión a Rusia.

Así, los países se comprometieron a aportar el 5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto militar, lo que podría significar un recorte a la inversión en salud, vivienda, pensiones y demás derechos.

Muchas veces Trump amenazó con abandonar la OTAN porque su país es el que ponía más dinero para la compra de armas. Le decía a Europa que, si no cooperaba, Estados Unidos se iría.

Y bueno, luego de que Rutte llamó “daddy” a Trump, internet hizo lo suyo con memes. Pero Trump hizo lo propio, porque utilizó esta frase para un video de su regreso triunfal a Estados Unidos, después de que Israel e Irán acordaron un alto al fuego y que Europa pondrá más lana para hacer más guerras. En el video se lee: “daddy’s in home”, es decir: "papá está en casa".

Pero siempre hay gente así, que teme más a perder a su papá autoritario que a liberarse de él, y Europa no es la excepción.

