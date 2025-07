ENTREVISTA ¬ Salinas Pliego no registró el cambio de 2018 a la fecha: Sabina Berman

El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a estar en el centro de la polémica luego de que el pasado 9 de julio publicara en sus redes sociales una serie de insultos en contra de las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego no registró el cambio que sufrió el país a partir de 2018 con el triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y busca replicar las viejas prácticas del pasado sin que haya ningún tipo de consecuencia en su contra, afirmó en entrevista la escritora y periodista Sabina Berman.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Berman señaló que México vive tiempos de paridad y lucha día a día por el respeto hacia las mujeres.

"Lo que es seguro es que [Ricardo Salinas Pliego] no registró el rapidísimo cambio que ha sucedido de 2018 a esta fecha. Yo como mujer, el 2 de diciembre, cuando vi al nuevo Gabinete no lo podía creer, estaba muy emocionada de que fuera mitad de mujeres, veníamos de gobiernos donde siempre había una o dos mujeres en el Gabinete".

La escritora, quien presenta su nuevo libro Los billonarios desaparecen (Grijalbo), aseguró que Salinas Pliego no entiende aún que México no es el mismo país de antes y ha avanzado hacia la paridad.

"Hay un gran convencimiento en México, de la mayoría, de que es tiempo de paridad, es lo que no entiende Salinas Pliego, que está en otro país, no está donde creció de niño en Monterrey, no. Está en un país que es paritario".

Sabina Berman ahondó y dijo que la paridad llegó para quedarse en México y afirmó que lejos han quedado los días en que las mujeres eran sumisas y obedecían las ordenes de los hombres.

"La paridad es algo que llegó para quedarse en México. Ya pasamos un umbral del que no podemos retroceder. Las mujeres ya no nos vamos a regresar a las cocinas y a la obediencia, que es lo que quisiera este señor que hiciéramos".

El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a estar en el centro de la polémica luego de que el pasado 9 de julio publicara en sus redes sociales una serie de insultos en contra de las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.

Salinas Pliego respondió de manera agresiva a los señalamientos de las columnistas que lo acusaron de beneficiarse del estado y ahora no querer aportar con él.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas del empresario y expresó su respaldo a las periodistas.

“Toda mi solidaridad con Sabina, Vanessa e incluso Denisse Dresser que, miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar ahora a una mujer de la manera en la que esta persona se dirige, con una misoginia, un machismo terrible”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

La Presidenta señaló que su Gobierno defiende la libertad de expresión y que jamás se censurará a las personas; sin embargo, dijo que no pueden pasarse por alto conductas misóginas, en especial de personajes que tienen control de medios masivos de comunicación, como es el caso de Salinas Pliego.

Sabina Berman mencionó que, en un país paritario como México, ser misógino es una anomalía. Señaló que las agresiones verbales de Salinas Pliego no pueden ser consideradas como libertad de expresión.

"En este país de la paridad, en donde además celebramos la paridad hombres y mujeres, ser misógino es una anomalía, es desentonar, es ir contra la mayoría de la consciencia colectiva, por eso la reacción en las redes. Habían dejado a Salinas hacer su voluntad y por respeto, por la libertad de expresión y en esta ocasión nos pusimos de acuerdo que eso no es libertad de expresión, esto se llama humillación, insulto y está penado por la Ley".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/