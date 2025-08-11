Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 1:04 pm

Artículos relacionados

Los primeros meses de la Administración de Donald Trump parecen dejar más preguntas que respuestas sobre el rumbo que tomará Estados Unidos bajo la conducción del republicano, quien ha implementado políticas fuertemente criticadas por el impacto que podrían tener en su país y en el mundo.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Hace una generación, dice el periodista Greg Ip, la opinión general sostenía que, a medida que China se liberalizaba, su economía se asemejaría a la estadounidense. Sin embargo, “el capitalismo estadounidense está empezando a parecerse al de China. Algunos ejemplos recientes incluyen la exigencia del Presidente Donald Trump de que el director ejecutivo de Intel renuncie; la ‘acción de oro’ que Washington recibirá en US Steel como condición para la adquisición de Nippon Steel; y los 1.5 billones de dólares de inversión prometida por socios comerciales que Trump planea dirigir personalmente”.

El reportero de economía de The Wall Street Journal agrega: “Esto no es socialismo, donde el Estado posee los medios de producción. Se asemeja más al capitalismo de Estado, un híbrido entre socialismo y capitalismo donde el Estado guía las decisiones de empresas supuestamente privadas. China llama a su híbrido ‘socialismo con características chinas’. Estados Unidos no ha llegado tan lejos como China ni siquiera como practicantes más moderados del capitalismo de Estado, como Rusia, Brasil y, en ocasiones, Francia. Por lo tanto, llamemos a esta variante ‘capitalismo de Estado con características estadounidenses’. Sigue siendo un cambio radical respecto a la filosofía de libre mercado que antaño encarnaba Estados Unidos”.

Susan B. Glasser intenta desentrañar de qué se trata lo que Trump está haciendo con su país. La cabeza de su artículo de por sí revela mucho: “Donald Trump, maestro constructor de castillos en el aire”. Cuenta cómo ha vendido a sus votantes la idea de que Estados Unidos recuperará “su grandeza”, cualquier cosa que eso signifique y cualquier costo que ello implique.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), espera recibir al Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 8 de agosto de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

La autora de The New Yorker, sin embargo, no escribe desde la esperanza. Todo lo contrario. “Mientras escribo esto, en el día doscientos de su segundo mandato, los aranceles radicales de Trump han entrado en vigor en docenas de países, noticia que recibió con una efusiva publicación en redes sociales: ‘¡ES MEDIANOCHE! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES ESTÁN FLUYENDO AHORA A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA!’. Dejaré que los economistas expliquen por qué, en lugar de una nueva era dorada, los aranceles bien podrían anunciar el comienzo de una nueva era infernal de estanflación y deuda nacional. Pero todos sabemos que, a pesar de los hechos, el vendedor nunca dejará de vender”, escribe la redactora de The New Yorker. “El miércoles, mientras recibía un homenaje dorado —literalmente— del CEO de Apple, Tim Cook, Trump tenía un mensaje sobre la renovación económica integral que ha ordenado: el crecimiento, insistió, será ‘sin precedentes’”.

“Pero, en realidad, Trump no es un constructor; es un destructor”, dice. “Su habilidad como político se ha basado en oponerse al orden existente y luego animar a sus seguidores a ayudarlo a derribarlo. Para cualquiera que aún recuerde el 6 de enero de 2021, esto no es sólo una metáfora. Y también se aplica a su enfoque político: desde que regresó al cargo, Trump ya se ha retirado del acuerdo climático global, ha derogado cientos de regulaciones federales, ha reducido permanentemente las tasas impositivas a corporaciones e individuos adinerados, y ha puesto especial énfasis en deshacer cualquier prioridad de sus predecesores demócratas, repudiando iniciativas tan diversas como los créditos fiscales para energías limpias y la promoción de la diversidad en la contratación”.

“El Presidente, cuyo mayor logro antes de Washington fue construir un rascacielos en Nueva York que lleva su nombre, sigue siendo ‘un constructor de corazón’, declaró su Jefa de Gabinete, Susie Wiles. Al leer sus palabras, recordé esas quimeras de su primer mandato que a Trump le encantaba evocar, pero que ya casi no menciona: las minas de carbón revitalizadas, las nuevas acerías y el enorme y hermoso muro. Todas ellas son tan reales hoy como la fecha límite de construcción para la ampliación de la Casa Blanca. Susie Wiles se equivoca: la historia de Trump, hasta ahora, no se trata de lo que ha construido, sino de lo que ha derribado. Es en la destrucción, no en la construcción, en lo que se ha destacado, en un mandato definido por la ruptura de normas, reglas, leyes y convenciones que han regido la presidencia durante décadas. Menudo legado”, sostiene Glasser en su ensayo.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 1 de agosto de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

Pero Robinson Meyer da detalles que podrían estremecer a cualquiera. No es el presente el que destruye Trump, dice este empresario y articulista de The New York Times. Es el futuro. La guerra cultural del republicano tiene un frente extraño, casi absurdo: las nuevas energías. Las vincula con los liberales y, por tanto, deben desaparecer.

“La economía estadounidense parece estar desacelerándose. Aunque la tasa de desempleo se mantiene baja, el informe de empleo publicado este mes mostró que el mercado laboral estadounidense ha estado prácticamente estancado desde que el Presidente Trump impuso el ‘Día de la Liberación’ en abril. Sí, es cierto, el sector de la inteligencia artificial sigue en auge, pero si se mira más allá, el clima es más frío: el sector manufacturero puede estar contrayéndose, la construcción de viviendas se está desacelerando y la mayor parte del crecimiento del empleo se concentra en un solo sector: la atención médica”, cuenta Robinson Meyer.

Si persiste en sus planes, añade, Trump degradará a Estados Unidos a “una potencia desindustrializada que depende de tecnología desarrollada en otros países y que no sabe vender mucho más que criptomonedas, soja y productos derivados del petróleo”. Esto se puede ver, en primer lugar, porque Trump y sus funcionarios están librando una guerra contra la infraestructura eléctrica, dice el autor. Y esta campaña se basa principalmente en su oposición a los parques solares y eólicos que asocian con sus rivales, los demócratas. “Aun cuando la electricidad ha cobrado una importancia cada vez mayor para la economía, y aun cuando las mayores empresas tecnológicas del país se esfuerzan por asegurar cualquier electrón sobrante para sus nuevos centros de datos de gran tamaño, Trump y su equipo han iniciado un golpe regulatorio para sofocar el desarrollo de nuevas energías”.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
Imagen del 30 de julio de 2025 del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante el evento "Hagamos que la tecnología sanitaria vuelva a ser grande" en la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos. Foto: Hu Yousong, Xinhua

Meyer cuenta que en las últimas semanas, la Administración Trump ha iniciado una guerra abierta contra las energías renovables. “El Secretario del Interior, Doug Burgum, ha utilizado el proceso de permisos de su departamento como arma para ralentizar los proyectos eólicos, solares y de baterías en todo el país; ahora, cada paso de cada permiso federal para energías renovables debe pasar bajo la lupa de algún funcionario político. Otra orden reciente sugiere que el Gobierno federal podría, en esencia, prohibir los parques eólicos y solares en terrenos públicos. Una política independiente del Departamento de Transporte podría incluso restringir la capacidad de las empresas para construir parques eólicos privados en terrenos privados”.

En su artículo de The Wall Street Journal, Greg Ip afirma que Trump también ha desplegado órdenes ejecutivas y poderes regulatorios contra compañías de medios, bancos, bufetes de abogados y otras empresas que cree que se oponen a él, mientras recompensa a los ejecutivos que se alinean con sus prioridades. Durante el primer mandato de Trump, los directores ejecutivos solían manifestarse abiertamente cuando discrepaban con sus políticas, como las de inmigración y comercio. Ahora, lo colman de donaciones y elogios, o guardan silencio la mayor parte del tiempo.

Trump, comenta, “busca el control político de agencias que durante mucho tiempo han operado con distancia de la Casa Blanca, como la Oficina de Estadísticas Laborales y la Reserva Federal. Esto también evoca a China, donde la burocracia está totalmente subordinada al partido gobernante. Trump ha admirado durante mucho tiempo el control que Xi ejerce sobre su país, pero, en teoría, hay límites a hasta dónde puede emularlo”.

“La democracia estadounidense restringe al Estado mediante un poder judicial independiente, la libertad de expresión, el debido proceso y la distribución del poder entre los múltiples niveles y ramas del Gobierno. Hasta qué punto el capitalismo de Estado desplazará finalmente al capitalismo de libre mercado en Estados Unidos, depende de la eficacia de estos controles y contrapesos”, asegura Ip.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
1

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

Gentrificación en pueblo originario
2

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Pleno del TFJA
3

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
4

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

La tristeza de López Obrador
5

La tristeza de López Obrador

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
6

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
7

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

Israel mata a Anas Al Sharif y otros tres periodistas de Al Jazeera tras un ataque en Gaza
8

VIDEOS MUY FUERTES ¬ Israel mata a periodista Anas Al Sharif y 3 reporteros en Gaza

Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará su equipo para fortalecer el sistema democrático.
9

Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
10

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
11

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
12

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.
13

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.
14

Pueblo, señores y austeridad

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones luego de tener una suspensión temporal por las lluvias registradas el domingo.
15

El AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias; hubo más de 14 mil afectados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
1

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.
2

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
3

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones luego de tener una suspensión temporal por las lluvias registradas el domingo.
4

El AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias; hubo más de 14 mil afectados

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
5

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará su equipo para fortalecer el sistema democrático.
6

Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
7

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
8

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

La lluvia que azotó a la CdMx provocó un cortocircuito que desató un incendio entre las estaciones Pino Suárez y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.
9

VIDEO ¬ Lluvia provoca corto en Línea 2 del Metro; suspenden servicio en líneas 3 y 5

La CdMx fue azotada por una tormenta y granizada que provocó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendiera sus operaciones.
10

VIDEOS ¬ Tormenta azota la CdMx y desquicia a capitalinos; AICM suspende operaciones

La SGIRPC da recomendaciones para reforzar la seguridad de los hogares estas vacaciones
11

¿Cómo mantener tu casa segura si sales de vacaciones? La SGIRPC da recomendaciones

El Presidente de EU, Donald Trump
12

El injerencismo de Trump se posa en AL: aranceles, caza migratoria, plan militar...