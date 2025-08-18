Caso Susan avanza: Procesan a 2 implicados en violación grupal de joven en Campeche

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 5:05 pm

La Fiscalía de Campeche informó que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación, tras ser acusados de abusar de Susan "N".

Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por la violación tumultuaria de Susan Saravia, además de que permanecerán en prisión preventiva durante el proceso en su contra.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche informó este lunes que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación equiparada tumultuaria en concurso real homogéneo, tras ser acusados de abusar de la joven Susan Saravia identificada como Susan "N".

Durante una audiencia, el Juez de Control del Primer Distrito Judicial ordenó la vinculación de ambos jóvenes y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.

Además, la autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para que el Ministerio Público a cargo concluya con la investigación complementaria.

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Campeche detalló que la audiencia en la que un Juez de Control dictó la vinculación a proceso de Yeshua "N" y Jorge "N" por la violación grupal de Susan "N" se llevó a cabo el domingo 17 de agosto.

Cabe mencionar que ambos jóvenes se entregaron voluntariamente a las autoridades, tal como anunciaron las madres de ambos, luego de que su víctima publicó un video en redes sociales denunciando el ataque.

La dependencia agregó que el otro joven señalado de participar en el ataque tumultuario contra la joven, identificado como Ángel "N", también fue vinculado a proceso y se encuentra recluido en el penal de San Francisco Kobén.

De acuerdo con las indagatorias de autoridades de Campeche, los tres jóvenes mencionados presuntamente violaron a su víctima, Susan "N", el lunes 31 de marzo de este año, dentro de un departamento ubicado en la capital del estado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

