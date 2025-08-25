La escritora Isabel Allende es reconocida como Ícono de Cultura en Raizado Festival

El evento también sirvió para impulsar la iniciativa Mexicanos/Mexicoamericanos Promoviendo Liderazgo y Equidad (MAPLE), que tiene el propósito de fortalecer la democracia de manera binacional. Además, busca establecer una estrategia de defensa de la población migrante, “recuperar el patrimonio cultural y construir un poder político duradero”.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La escritora Isabel Allende recibió el premio ICON AWARD, al ser reconocida como Ícono de Cultura durante la cuarta edición del Raizado Festival, evento que año con año “celebra la excelencia latina en artes, literatura, música, gastronomía y activismo” en Aspen, Colorado, Estados Unidos.

A través de un comunicado, se detalló que la autora de La casa de los espíritus, quien es considerada como la más leída en español, ya que cuentan con más de 77 millones de libros vendidos, fue homenajeada durante la gala de los Premios ICON.

Asimismo, en el marco del Festival Raizado, ONGs como “Justicia para Mujeres Migrantes, Mi Familia Vota, Gathering for Justice y Women's Funding Network” presentaron la iniciativa Mexicanos/Mexicoamericanos Promoviendo Liderazgo y Equidad (MAPLE), que tiene el propósito de fortalecer la democracia de manera binacional.

Además, busca establecer una estrategia de defensa de la población migrante, “recuperar el patrimonio cultural y construir un poder político duradero”. “MAPLE es una respuesta frente al incremento de ataques en contra de las comunidades de inmigrantes, las políticas excluyentes y la falta de representación justa que afecta a las comunidades mexicanas y mexicoamericanas”, se indicó en el comunicado.

Por su parte, Mónica Ramírez, fundadora del Raizado Festival y presidenta de Justice for Migrant Women destacó la importancia de los Premios ICON, al señalar que “son más que una celebración; nos recuerdan de dónde venimos, por quién luchamos y el legado que dejamos para las generaciones futuras”.

Ramírez también destacó que durante el evento se recaudó cerca de un millón de pesos mexicanos, fondos que serán destinados a la organización “Justicia para Mujeres Migrantes (J4MW) donde agricultores locales proveen de frutas frescas y vegetales a mujeres migrantes que viven en pobreza alimentaria”.