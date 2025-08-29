ENTREVISTA ¬ La violencia la ejercen el PRI y PAN, dice próxima presidenta del Senado

Salvo sorpresas, Laura Itzel Castillo será la presidenta del Senado a partir del lunes 1 de septiembre y durante el segundo año de la LXVI Legislatura, luego de que el Senador Gerardo Fernández Noroña tuviera el cargo durante un año y rechazara intentar la reelección.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Laura Itzel Castillo, quien apunta a ser la próxima presidenta del Senado de la República, aseguró que tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Acción Nacional (PAN) están acostumbrados a ejercer la violencia, tal y como demostró este miércoles Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas quien agredió físicamente al presidente de la Cámara Alta, el Senador morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien golpeó en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Legisladora recalcó que a pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir entre los partidos, siempre se debe anteponer el diálogo. Además, dijo, que en caso de ser ratificada como presidenta del Senado, le dará la palabra a todos para que expresen sus ideas.

"Hemos visto cómo se conducen, nosotros siempre hemos rechazado la violencia en todas sus manifestaciones. Venimos de la izquierda, de movimientos pacíficos y siempre la violencia se ha ejercido desde el PRI y el PAN. Sabemos cómo se pueden comportar, sin embargo, yo pienso que debe de tratarse que de que haya civilidad, que se pueda llevar a cabo el debate, sí, con mucha intensidad, se tienen que expresar todas las voces, les tenemos que dar la palabra para que manifiesten todas sus inconformidades y sus propuestas".

En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo. Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores. pic.twitter.com/yMZCQVXIUg — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 28, 2025

Respecto a las interrupciones y ofensas con las que acostumbra dirigirse la Senadora panista Lilly Téllez durante las sesiones en el Senado, Laura Itzel Castillo señaló que no ejercerá algún tipo de represión en contra de la Legisladora y siempre buscará apegarse al reglamento.

"Ella (Lilly Téllez) podrá actuar de la manera en que lo ha venido haciendo, con su megáfono, pero nosotros tenemos que conducir la sesión de acuerdo a la misma normatividad. Aquí el día de mañana, si todo sale como debe de salir, tomaré protesta y ahí me estaré comprometiendo a cumplir con la Constitución y de las leyes de ella emanen y, por lo tanto, del reglamento. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay un reglamentación que se tiene que seguir para lo que son las sesiones en el Senado de la República y eso es lo que haremos".

La Senadora morenista recalcó que los legisladores de oposición podrán seguir actuando de manera libre, pero mencionó, que esto no será impedimento para llevar a cabo las sesiones.

"En ese sentido no podemos hacer mas cosas, si alguna de las senadoras o senadores quiere actuar de otra manera podrá seguir actuando, pero lo que nosotros tenemos que hacer es desahogar el orden de vista y tomar en consideración todos los puntos que se estén tratando".

Este día, el Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, lo cual la convierte en la virtual elegida, ya que el partido tiene la mayoría junto con sus aliados.

A su vez, la Senadora de Morena Verónica Camino Farjat será propuesta para la primera vicepresidenta. Como secretarias, serán propuestas María Kantún y Mariela Gutiérrez.

Finalmente, Laura Itzel Castillo dijo que trabajará para materializar la reforma política que busca impulsar la Presidente Claudia Sheinbaum a pesar de las resistencias que puedan encontrar por parte de la oposición.

"Vamos para adelante, es muy importante que haya una nueva reforma política en este país. Se van a realizar una serie de foros, se van a escuchar voces diversas en torno a como debe de ser una reforma política. Sabemos que al igual que la misma reforma judicial es una reforma toral y desde luego se van a tener posiciones diversas pero creémoos que se debe avanzar en este sentido".