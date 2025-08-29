Itzel Castillo es presidenta y pide Senado sin odio; la rodea mesa inédita de mujeres

Con 101 votos a favor, la morenista Laura Itzel Castillo fue nombrada como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el próximo periodo de sesiones.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Laura Itzel Castillo Juárez fue electa este viernes como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República para el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de septiembre.

El pleno del Senado dio su confianza a la morenista con 101 votos a favor para posteriormente tomar protesta a la hija del líder histórico de la izquierda mexicana: Heberto Castillo Martínez.

Antes, el Senador Gerardo Fernández Noroña, quien apenas hace dos días fue blanco de un ataque en la propia tribuna por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de otros priistas, se despidió de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, cargo que ocupó desde el 1 de septiembre de 2024 hasta este viernes 29 de agosto.

En su posicionamiento como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y apenas la séptima mujer en tomar ese cargo, Castillo Juárez llamó a todos los partidos políticos a ejercer el segundo año de ejercicio de la LXVI legislatura con "debate real y de altura, que con libertad las fluyan, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara".

La Senadora se refirió así, sin mencionar nombres, al bochornoso acto de violencia de los priistas en contra del Senador Fernández Noroña.

▶️ La senadora @LauraI_Castillo rinde protesta como presidenta electa de la Mesa Directiva y toma protesta a las senadoras y los senadores integrantes de este órgano de gobierno. pic.twitter.com/2buUl8iNGt — Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025

Al tomar protesta como la nueva presidenta del Senado, Castillo Juárez juró "guardar y hacer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo". Asimismo, se comprometió a mirar en todo momento por el "bien y prosperidad de la unión".

"Asumo esta nueva encomienda como "un mandato pleno, con la certeza de que, tal como lo establece nuestra Ley, me debo al Pleno, y lo hago con la decisión de poner toda mi capacidad, toda mi experiencia y toda mi convicción democrática al servicio del buen funcionamiento de esta asamblea", mencionó la Senadora, quien además expresó su agradecimiento a quienes le brindaron su apoyo.

En su discurso, Laura Itzel Castillo también reafirmó su compromiso con la izquierda, además de recordar que se celebran los 200 años de la instalación del primero Senado de la República y que el próximo 17 de septiembre se conmemorarán 150 años de la restauración del Senado tras haber sido suprimido por más de tres lustros.

"Estos aniversarios no son pieza de museo, son un recordatorio vivo de que el Legislativo debe ser fuerte, responsable y cercano a la gente, porque el pueblo hoy, más que nunca, nos mira, nos escucha y evalúa nuestro trabajo", resaltó.

▶️ Con emoción y gratitud recibe la senadora @LauraI_Castillo el voto de confianza para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República. pic.twitter.com/9CWVkfCL3n — Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025

Una Mesa inédita: Mayoría mujeres

Tras su toma de protesta, la morenista nombró a quienes la acompañarán en la Mesa Directiva del Senado, misma que, de forma histórica, estará conformada casi en su totalidad por mujeres, con sólo tres hombres entre sus filas.

En total, la Mesa Directiva se conforma por 12 personas y, en esta ocasión, correspondiente al Segundo Año de la LXVI Legislatura, nueve espacios son ocupados por mujeres.

Laura Itzel Castillo estará acompañada por Verónica Noemí Camino Farjat (vicepresidenta), Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez (vicepresidenta), Mariela Gutiérrez Escalante (secretaria), Claudia Edith Anaya Mota (secretaria), Lizeth Sánchez García (secretaria), María Martina Kantun Can (secretaria), Jasmine María Bugarín Rodríguez (secretaria) y Sandra Simey Olvera Bautista.

Por el lado de los hombres, se encuentran: Jorge Carlos Ramírez Marín (vicepresidente), Néstor Camarillo Medina (secretario) y Gustavo Sánchez Vásquez (secretario).

📌 Conoce a las senadoras y senadores que integrarán la Mesa Directiva para el Segundo Año de la LXVI Legislatura. pic.twitter.com/2w2a4JPINq — Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025

Noroña se despide de la presidencia del Senado y aborda ataque en su contra

Por su parte, previo a dejar el cargo como presidente de la Mesa Directiva del Senado, el legislador Gerardo Fernández Noroña envió un mensaje de agradecimiento a todos los grupos parlamentarios del recinto, por la oportunidad que se le brindó para servir a México desde esa posición.

"Para mí, presidir esta asamblea se la Cámara de senadores y senadoras ha sido una gran responsabilidad, ha sido un gran privilegio, y más allá de diferendos, quiero agradecer el que prácticamente por unanimidad me hayan dado esa oportunidad y el que, por un año, hayamos tenido un intenso trabajo legislativo del cual, más allá de la visión que cada quien tenemos, debemos sentirnos orgullosos y orgullosas", declaró el Senador.

Horas antes, durante la sesión extraordinaria que realizó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Noroña, Noroña, en representación de la Mesa Directiva, emitió un pronunciamiento en el que aseguró que dos personas más resultaron afectadas, entre ellas: la Diputada Dolores Padierna y un trabajador del Congreso identificado como Emiliano González González.

“Esta Presidencia emite su pronunciamiento y condena con absoluta energía la cobarde y brutal agresión que seis legisladores federales del PRI organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja”, declaró Noroña, quien responsabilizó directamente a los integrantes de la bancada priista.

El legislador aseguró que las víctimas presentaron las denuncias penales correspondientes ante la autoridad competente, por lo que calificó el incidente como un hecho sin precedentes en la historia del Poder Legislativo: “Nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso; particularmente grave es que la agresión haya sido encabezada por un senador de la República y dirigente de un partido político nacional”, advirtió.

🔴 Junta Previa para elegir a la Mesa Directiva del Senado de la República, que funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, del 29 de agosto de 2025. https://t.co/grgIiaNder — Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025

Violencia la ejercen PRI y PAN: Castillo

Previo a so nombramiento como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo aseguró que tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Acción Nacional (PAN) están acostumbrados a ejercer la violencia, tal y como demostró el miércoles Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas quien agredió físicamente al presidente de la Cámara Alta, el Senador morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien golpeó en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Legisladora recalcó que a pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir entre los partidos, siempre se debe anteponer el diálogo. Además, dijo, que en caso de ser ratificada como presidenta del Senado le dará la palabra a todos para que expresen sus ideas.

"Hemos visto cómo se conducen, nosotros siempre hemos rechazado la violencia en todas sus manifestaciones. Venimos de la izquierda, de movimientos pacíficos y siempre la violencia se ha ejercido desde el PRI y el PAN. Sabemos cómo se pueden comportar, sin embargo, yo pienso que debe de tratarse que de que haya civilidad, que se pueda llevar a cabo el debate, sí, con mucha intensidad, se tienen que expresar todas las voces, les tenemos que dar la palabra para que manifiesten todas sus inconformidades y sus propuestas".

Respecto a las interrupciones y ofensas con las que acostumbra dirigirse la Senadora panista Lilly Téllez durante las sesiones en el Senado, Laura Itzel Castillo señaló que no ejercerá algún tipo de represión en contra de la Legisladora y siempre buscará apegarse al reglamento.

"Ella (Lilly Téllez) podrá actuar de la manera en que lo ha venido haciendo, con su megáfono, pero nosotros tenemos que conducir la sesión de acuerdo a la misma normatividad. Aquí el día de mañana, si todo sale como debe de salir, tomaré protesta y ahí me estaré comprometiendo a cumplir con la Constitución y de las leyes de ella emanen y, por lo tanto, del reglamento. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay un reglamentación que se tiene que seguir para lo que son las sesiones en el Senado de la República y eso es lo que haremos".

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

La Senadora es hija de una figura mítica de la izquierda mexicana, Heberto Castillo, y de Teresa Juárez, la representante de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando acudió a la Cámara de Diputados por el proceso de desafuero en contra de quien se convertiría en Presidente de México.

Pero Castillo Juárez también tiene su propia historia en la izquierda de México, pues se le reconoce como la fundadora del Partido Mexicano Socialista y del Partido Mexicano de los Trabajadores, así como una dirigente juvenil y una de las personas que abrió el camino en la lucha por la democracia.

"Cuando López Obrador vence a mi papá para la presidencia del PRD [en 1996], yo en ese momento me incorporé al Comité Ejecutivo Nacional como secretaria de comunicación y propaganda con Andrés Manuel, cuando además por esa reforma también una de las cosas que sucedió es que se empezó a participar en televisión con los spots", relató en una entrevista para SinEmbargo.

"Es decir, pasamos de las pintas de las bardas con chapopote desde el Partido Mexicano de los Trabajadores a lo que sería el espacio de la televisión, los spots con esta Secretaría también de comunicación y propaganda. Y bueno, pues posterior también en este movimiento yo participé a partir de lo que sucedió en el fraude del 2006 en el Gobierno legítimo, como la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda", recuerda Itzel Castillo.

"Entonces, he estado al lado de Andrés Manuel López Obrador: me enorgullece mucho haber participado con él. Considero que he sido dentro de la izquierda, consistente, que hemos venido trabajando y he participado pues en la administración pública también desde luego como legisladora y en lo que fue la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que fue a partir también de una lucha que se dio durante mucho tiempo para que en esta Ciudad de México se eligieran a los gobernantes", subrayó la Senadora.