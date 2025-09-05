Un Tribunal de apelaciones de EU permite que “Alligator Alcatraz” siga operando

“Alligator Alcatraz” está construido deliberadamente alrededor de un cuerpo de agua donde habitan boas y caimanes para disuadir cualquier intento de escape.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Un Tribunal de apelaciones en Estados Unidos suspendió este jueves la orden de cerrar el centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida, un revés para defensores de los migrantes y del medio ambiente que habían conseguido que una Jueza de primera instancia determinara cerrar el sitio.

Con dos votos a favor y uno en contra, un Tribunal Federal de apelaciones en Atlanta suspendió la orden para cerrar el centro migratorio en lo que se resuelve la disputa sobre su legalidad.

El 21 de agosto, la Jueza Federal Kathleen Williams ordenó que las operaciones de Alligator Alcatraz debían detenerse en un plazo de 60 días, tras presentarse una demanda de grupos ambientalistas que impugnó la legalidad del sitio. En dichas instalaciones se encontraban hasta ese momento 78 mexicanos, según el Cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón.

"La orden de hoy es una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común. Esta demanda nunca tuvo que ver con los impactos ambientales de convertir un aeropuerto desarrollado en una instalación de detención. Siempre ha sido y será sobre activistas de fronteras abiertas y jueces que intentan evitar que las fuerzas del orden retiren a extranjeros criminales peligrosos de nuestras comunidades, punto final", declaró el Departamento de Seguridad de EU en su cuenta de X, antes Twitter.

HUGE VICTORY FOR ALLIGATOR ALCATRAZ. Today’s order is a win for the American people, the rule of law and common sense. This lawsuit was never about the environmental impacts of turning a developed airport into a detention facility. It has and will always be about open-borders… — Homeland Security (@DHSgov) September 4, 2025

Williams había otorgado el fallo debido a que las instalaciones del centro de detención se localizan en una Reserva de la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Patrimonio Mundial, lo que viola la Ley. La orden judicial también impidía el ingreso de nuevos migrantes.

Los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que considera el sitio en el que se encuentra "Alligator Alcatraz" como un lugar sagrado, exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural.

El centro está construido deliberadamente alrededor de un cuerpo de agua donde habitan boas y caimanes para disuadir cualquier intento de escape.