La inflación anual se acelera a 3.57% en agosto. ¿Qué productos subieron de precio?

Productos como vivienda propia, chile serrano y tomate verde incidieron al alza, mientras que el pollo y el jitomate lo hicieron a la baja.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- La inflación general anual en México se aceleró a 3.57 por ciento durante agosto de 2025, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el mismo periodo de 2024, la inflación mensual fue de 0.01 por ciento y la anual, de 4.99 por ciento.

De acuerdo con el comunicado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 140.867 puntos, lo que representó un aumento de 0.06 por ciento mensual frente a julio.

Por componentes, la inflación subyacente, que excluye bienes y servicios de precios más volátiles, creció 0.22 por ciento mensual y 4.23 por ciento anual. Al interior de este índice, las mercancías subieron 0.21 por ciento y los servicios 0.23 por ciento.

En contraste, la inflación no subyacente disminuyó 0.47 por ciento mensual, aunque reportó un avance anual de 1.38 por ciento. Dentro de este rubro, los productos agropecuarios bajaron 1.07 por ciento, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 0.02 por ciento.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, compartió en su cuenta de X: “En agosto 2025, la inflación general anual fue de 3.57 por ciento. Por componente, la inflación anual fue de 4.23 por ciento en la parte subyacente y de 1.38 por ciento en la no subyacente”.

Los productos con mayor incidencia al alza fueron vivienda propia (0.27 por ciento), loncherías, fondas y taquerías (0.63 por ciento), chile serrano (34.94 por ciento) y tomate verde (16.71 por ciento).

En contraste, los que más contribuyeron a la baja fueron el pollo (-4.62 por ciento), el jitomate (-11.46 por ciento), el transporte aéreo (-9.76 por ciento) y el cine (-11.00 por ciento).

Por entidad, Durango y Tamaulipas reportaron las mayores variaciones mensuales (0.45 por ciento). En tanto, Tabasco (-0.77 por ciento) e Hidalgo (-0.30 por ciento) registraron las menores.

El próximo reporte del INPC será publicado el 9 de octubre de 2025.