ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

10/09/2025 - 12:05 am

El Secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora detalló detalló en entrevista con "Los Periodistas" que el acabar con la deducción a los pagos del Fobaproa responde a un tema de congruencia fiscal. Recordó que en México, desde hace 30 años, los contribuyentes son los que se encargan de pagar esta deuda y señaló que la SHCP recaudará al año una cifra cercana a los 10 mil millones de pesos.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora,  informó que el Paquete Económico 2026 obligará a los bancos a pagar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que realizan.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el funcionario detalló que al igual como sucede en otros países como Estados Unidos, Canadá e Europa, la banca paga sus rescates fiscales. Señaló que con esta medida, la SHCP recaudará al año una cifra cercana a los 10 mil millones de pesos.

"Es un tema de armonizar causa y efecto. En otras jurisdicciones como en Estados Unidos, Canadá, en la mayor parte de los países de Europa, la mayoría de este tipo de contribuciones no son deducibles. La banca internacional que tenemos en México conoce muy bien el tratamiento fiscal que se le da a estas contribuciones en otras jurisdicciones, entonces no debería ser para ellos una novedad, es básicamente el estándar en las jurisdicciones fiscales en donde operan. No estamos haciendo algo que esté fuera del tratamiento medio de este tipo de contribuciones en otros países. Serían cerca de 10 mil millones de pesos al año".

Edgar Amador aseguró que esta medida responde a un tema de congruencia fiscal. Recordó que en México, desde hace 30 años, los contribuyentes son los que se encargan de pagar la deuda del Fobaproa.

"Los contribuyentes ayudan con sus impuestos a seguir pagando el rescate bancario de 1994, todos nosotros pagamos con nuestros impuestos la vieja deuda del Fobaproa. Los bancos también contribuyen con esta cuota, pero a diferencia de nosotros la reducen de su base grabable. Al final de cuentas los contribuyentes estamos pagando la cuenta que los bancos pagan para su rescate".

El pasado 5 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los bancos ya no podrían deducir de impuestos las aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

"¿Recuerdan el Fobaproa? Como olvidarlo. Bueno esa deuda que era privada que se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos, pues no lo van a creer: se deducen en impuestos. La gran mayoría de la aportación del IPAB viene del pueblo de México, hay otra parte que en la época de Peña Nieto abrieron a bonos abiertos, pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos, la deducen de impuestos, pues ya no la van a deducir a partir del próximo año", dijo en esa ocasión.

"Son como 10 mil millones de pesos de lo que se recupera. Ya el martes les va a decir los detalles Edgar Amador. Es uno de los temas que tomamos la decisión porque no puede ser que haya deducción de impuestos de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del Fobaproa. ¿Cómo vas a deducir los impuestos? Tienes que pagar impuestos. Son algunos de los cambios que vienen en la nueva [Ley de Ingresos]", indicó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la noche del lunes ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, una propuesta de política económica orientada a garantizar programas de bienestar, salud, educación y vivienda social, al tiempo que impulsa la actividad productiva mediante inversión pública en programas estratégicos que impulsen al Plan México, bajo una visión de desarrollo basada en el bienestar y el humanismo.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 que propone el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca el aumento de 86 por ciento en los recursos para la Secretaría de Energía; de 12.4 por ciento para la Secretaría de Bienestar; 6.4 por ciento para Educación, un alza de 4.9 por ciento para Gobernación y de 1.2 por ciento para Ciencia.

Mientras que en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se contempla una reducción del 17.5 por ciento; para Cultura, un 16.1 por ciento menos; Medio Ambiente un cuatro por ciento menos; la Oficina de la Presidencia con un 6.1 por ciento menos y para Relaciones Exteriores también una baja de 3.4 por ciento, en términos reales.

En enero de 1995, en entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León anunció que había logrado un respaldo financiero con el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de más de 20 mil millones de dólares. Pese a ello, quebraron los bancos y miles de empresas, por lo que para rescatarlas se creó el Fobaproa.

Es decir, pese a diversas manifestaciones ciudadanas en las calles, las pérdidas de unos cuantos se socializaron y la deuda privada se volvió pública.

"Aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070", escribió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta enviada al Senado para solicitar la Consulta Popular en septiembre del 2021.

Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, en la que pidió que el Congreso —entonces de mayoría priista— reconociera la deuda pública por 552 mil millones de pesos, lo que provocó un aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos.

"¡El IVA nos quita la comida!", gritaban los mexicanos en aquel entonces en las protestas acompañadas con cacerolazos. "Robaproa", lo llamaban. A la par, el mandatario federal reprivatizó la banca tras la estatización en el sexenio del Presidente José López Portillo (1976-1982). En la banca quedó Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte.

Ante el Congreso, justificó que era su deber actuar con toda decisión para enfrentar la crisis. "Así se hizo y nunca lo lamentaré", aseguró.

