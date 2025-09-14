El 24° Festival de Cine Alemán llegará con una curaduría bajo el eje controversial

El festival tendrá dos competencias oficiales: nueve cintas alemanas están en competencia por el Premio Kino al Mejor Largometraje Alemán y nueve títulos nacionales por el Premio Kino al Mejor Cortometraje Mexicano.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La edición 24 del Festival de Cine Alemán se realizará del 23 de septiembre al 4 de octubre, con una curaduría marcada por el eje temático Controversial que se compone de competencias, una retrospectiva y otras actividades.

El Festival de Cine Alemán iniciará con la proyección de Köln 75 en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, acompañada por una experiencia sonora en vivo a cargo del proyecto Moondogma, presentado por la agrupación Los Shajatos e Ilse Salas, inspirada en la película y en el mítico concierto de Keith Jarrett de 1975.

La presentación mantiene el misterio con una pieza musical que permanecerá en secreto hasta el momento de su ejecución; el narrador de la película comenta: “Libertad total e improvisada, nadie sabe adónde nos llevará esto”, así, el Goethe-Institut otorga completa libertad creativa a los artistas, confiando en que como cada año, el talento mexicano coronará la apertura del festival con un espectáculo inolvidable.

Competencia Premio Kino al mejor largometraje alemán

Uno de los anuncios más esperados es la segunda entrega del Premio Kino, que reconoce tanto al cine alemán emergente como al talento mexicano. Otorgado por Merck Group, este galardón está dirigido a óperas primas y segundas obras, un premio que consiste en una residencia creativa en la Ciudad de México en 2026 con vuelo, hospedaje y alimentos por un mes.

Las piezas en competencia son:

Otra historia de tanques alemanes / Another German Tank Story, de Jannis Alexander Kiefer

Buenas noticias / Good News, de Hannes Schilling

Sad Jokes, de Fabian Stumm

Cuéntales sobre nosotras / Über uns von uns, de Rand Beiruty

The good sister / Schwesterherz, de Sarah Miro Fischer

Shahid, de Narges Kalhor

Vena, de Chiara Fleischhacker

Júpiter / Jupiter, de Benjamin Pfohl

Los restos útopicos de Berlin / Berlin Utopiekadaver, de Johannes Blume

Competencia Premio Kino al mejor cortometraje mexicano

En colaboración con IMCINE y patrocinado por la Embajada de Alemania en México, se otorgará a uno de los cortos que acompañan a los largometrajes en competencia. El premio consiste en una acreditación para asistir a un festival de cine en Alemania en 2026, con vuelo, hospedaje y alimentos por una semana.

Luces de la noche, de Octavio Daniel Carreño

Dolores, de Cecilia Andalón Delgadillo

La Cascada, de Pablo Delgado Sánchez

Guerra fría, de Arian Sánchez Covisa

Capítulo 4. Por debajo del agua, de Zyanya López Arámburo

Mujer de barro, de Concepción Vázquez Martínez

Revolución, de Natalia García Agraz

Hasta que el alma baile, de Karla D. Oceguera

Amor Ice, de Katy Araiza

Disfrutar de la filmografía alemana contemporánea

El festival también permite adentrarse en la diversidad y riqueza de la filmografía alemana contemporánea a través de una curaduría de películas que ofrecen diferentes miradas y temáticas. Destacan estrenos en México y presentaciones especiales:

Riefenstahl

Dir. Andres Veiel (2024) | Estreno Nacional

Una mirada fascinante al patrimonio privado de Leni Riefenstahl, quien se hizo mundialmente famosa con su película de propaganda nazi El triunfo de la voluntad (1935), pero siguió negando cualquier vínculo más estrecho con el régimen.

**Selección Oficial Festival de Cine de Venecia 2024

De Hilda con amor

In liebe, eure hilde | Dir. Andreas Dresen (2024) | Estreno Nacional

En Berlín, en 1942, Hilde es miembro de un grupo antinazi. Se enamora de otro miembro, Hans. Pasan un verano juntos hasta que son capturados por la Gestapo e Hilde es encarcelada, embarazada de ocho meses.

**Selección Oficial Festival de Cine de Berlín - Berlinale 2024

Rickerl

Rickerl - Musik is höchstens a Hobby | Dir. Adrian Goiginger (2023) | Estreno Nacional

En colaboración con Foro Cultural de Austria, llega la historia de Erich “Rickerl” Bohacek, quien sueña con triunfar como músico. Quiere ser un modelo a seguir para su hijo Dominik, de seis años, quien ama a su caótico padre a tiempo parcial más que a nada. Sin embargo, en lugar de llenar las grandes salas de conciertos, Rickerl recorre los pubs vieneses con su guitarra.

Muriendo

Sterben / Dying | Dir. Matthias Glasner (2024) | Estreno Nacional

Los miembros de la familia Lunies hace tiempo que no son una familia. Pero, ante la muerte, finalmente se reencuentran. Liss se alegra en silencio de que su demente marido Gerd se consuma lentamente. Libertad que le dura poco: diabetes, cáncer e insuficiencia renal hacen que a ella le quede poco tiempo. Su hijo Tom, director de orquesta, trabaja en la composición 'Dying' (Morir), mientras se convierte en padre de alquiler del bebé de su exnovia. Por su parte, Ellen, la hermana de Tom, inicia un romance con el casado Sebastian, con quien comparte la afición por el alcohol.

**Selección Oficial Festival de Cine de Berlín - Berlinale 2024

Retrospectiva: Rainer Fassbinder

Han pasado 37 años desde la muerte de Rainer Werner Fassbinder (1946–1982), figura esencial del Nuevo Cine Alemán y uno de los creadores más influyentes del siglo XX. Prolífico, radical y provocador, el cineasta dejó una huella indeleble en la historia del cine mundial gracias a su inagotable creatividad y mirada crítica sobre la sociedad. En poco más de una década de carrera, dirigió más de 40 películas y series que abordaron con audacia temas como el amor, el sexo, la violencia, la desigualdad, la alienación y las tensiones políticas de la posguerra alemana.

Esta retrospectiva reúne títulos emblemáticos de su filmografía que permitirán redescubrir la fuerza y vigencia de su mirada artística:

Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf)| Dir. Rainer Werner Fassbinder (1974)

El matrimonio de María Braun (Die Ehe der Maria Braun) | Dir. Rainer Werner Fassbinder (1979)

Effi Briest (Fontane Effi Briest) | Dir. Rainer Werner Fassbinder (1974)

Katzelmacher Dir. Rainer Werner Fassbinder (1969)

El asado de Satán (Satansbraten) | Dir. Rainer Werner Fassbinder (1976)

Sedes y fechas