El 24° Festival de Cine Alemán llegará con una curaduría bajo el eje controversial
14/09/2025 - 6:31 am
El festival tendrá dos competencias oficiales: nueve cintas alemanas están en competencia por el Premio Kino al Mejor Largometraje Alemán y nueve títulos nacionales por el Premio Kino al Mejor Cortometraje Mexicano.
Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La edición 24 del Festival de Cine Alemán se realizará del 23 de septiembre al 4 de octubre, con una curaduría marcada por el eje temático Controversial que se compone de competencias, una retrospectiva y otras actividades.
El Festival de Cine Alemán iniciará con la proyección de Köln 75 en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, acompañada por una experiencia sonora en vivo a cargo del proyecto Moondogma, presentado por la agrupación Los Shajatos e Ilse Salas, inspirada en la película y en el mítico concierto de Keith Jarrett de 1975.
La presentación mantiene el misterio con una pieza musical que permanecerá en secreto hasta el momento de su ejecución; el narrador de la película comenta: “Libertad total e improvisada, nadie sabe adónde nos llevará esto”, así, el Goethe-Institut otorga completa libertad creativa a los artistas, confiando en que como cada año, el talento mexicano coronará la apertura del festival con un espectáculo inolvidable.
Competencia Premio Kino al mejor largometraje alemán
Uno de los anuncios más esperados es la segunda entrega del Premio Kino, que reconoce tanto al cine alemán emergente como al talento mexicano. Otorgado por Merck Group, este galardón está dirigido a óperas primas y segundas obras, un premio que consiste en una residencia creativa en la Ciudad de México en 2026 con vuelo, hospedaje y alimentos por un mes.
Las piezas en competencia son:
- Otra historia de tanques alemanes / Another German Tank Story, de Jannis Alexander Kiefer
- Buenas noticias / Good News, de Hannes Schilling
- Sad Jokes, de Fabian Stumm
- Cuéntales sobre nosotras / Über uns von uns, de Rand Beiruty
- The good sister / Schwesterherz, de Sarah Miro Fischer
- Shahid, de Narges Kalhor
- Vena, de Chiara Fleischhacker
- Júpiter / Jupiter, de Benjamin Pfohl
- Los restos útopicos de Berlin / Berlin Utopiekadaver, de Johannes Blume
Competencia Premio Kino al mejor cortometraje mexicano
En colaboración con IMCINE y patrocinado por la Embajada de Alemania en México, se otorgará a uno de los cortos que acompañan a los largometrajes en competencia. El premio consiste en una acreditación para asistir a un festival de cine en Alemania en 2026, con vuelo, hospedaje y alimentos por una semana.
- Luces de la noche, de Octavio Daniel Carreño
- Dolores, de Cecilia Andalón Delgadillo
- La Cascada, de Pablo Delgado Sánchez
- Guerra fría, de Arian Sánchez Covisa
- Capítulo 4. Por debajo del agua, de Zyanya López Arámburo
- Mujer de barro, de Concepción Vázquez Martínez
- Revolución, de Natalia García Agraz
- Hasta que el alma baile, de Karla D. Oceguera
- Amor Ice, de Katy Araiza
Disfrutar de la filmografía alemana contemporánea
El festival también permite adentrarse en la diversidad y riqueza de la filmografía alemana contemporánea a través de una curaduría de películas que ofrecen diferentes miradas y temáticas. Destacan estrenos en México y presentaciones especiales:
Riefenstahl
Dir. Andres Veiel (2024) | Estreno Nacional
Una mirada fascinante al patrimonio privado de Leni Riefenstahl, quien se hizo mundialmente famosa con su película de propaganda nazi El triunfo de la voluntad (1935), pero siguió negando cualquier vínculo más estrecho con el régimen.
**Selección Oficial Festival de Cine de Venecia 2024
De Hilda con amor
In liebe, eure hilde | Dir. Andreas Dresen (2024) | Estreno Nacional
En Berlín, en 1942, Hilde es miembro de un grupo antinazi. Se enamora de otro miembro, Hans. Pasan un verano juntos hasta que son capturados por la Gestapo e Hilde es encarcelada, embarazada de ocho meses.
**Selección Oficial Festival de Cine de Berlín - Berlinale 2024
Rickerl
Rickerl - Musik is höchstens a Hobby | Dir. Adrian Goiginger (2023) | Estreno Nacional
En colaboración con Foro Cultural de Austria, llega la historia de Erich “Rickerl” Bohacek, quien sueña con triunfar como músico. Quiere ser un modelo a seguir para su hijo Dominik, de seis años, quien ama a su caótico padre a tiempo parcial más que a nada. Sin embargo, en lugar de llenar las grandes salas de conciertos, Rickerl recorre los pubs vieneses con su guitarra.
Muriendo
Sterben / Dying | Dir. Matthias Glasner (2024) | Estreno Nacional
Los miembros de la familia Lunies hace tiempo que no son una familia. Pero, ante la muerte, finalmente se reencuentran. Liss se alegra en silencio de que su demente marido Gerd se consuma lentamente. Libertad que le dura poco: diabetes, cáncer e insuficiencia renal hacen que a ella le quede poco tiempo. Su hijo Tom, director de orquesta, trabaja en la composición 'Dying' (Morir), mientras se convierte en padre de alquiler del bebé de su exnovia. Por su parte, Ellen, la hermana de Tom, inicia un romance con el casado Sebastian, con quien comparte la afición por el alcohol.
**Selección Oficial Festival de Cine de Berlín - Berlinale 2024
Retrospectiva: Rainer Fassbinder
Han pasado 37 años desde la muerte de Rainer Werner Fassbinder (1946–1982), figura esencial del Nuevo Cine Alemán y uno de los creadores más influyentes del siglo XX. Prolífico, radical y provocador, el cineasta dejó una huella indeleble en la historia del cine mundial gracias a su inagotable creatividad y mirada crítica sobre la sociedad. En poco más de una década de carrera, dirigió más de 40 películas y series que abordaron con audacia temas como el amor, el sexo, la violencia, la desigualdad, la alienación y las tensiones políticas de la posguerra alemana.
Esta retrospectiva reúne títulos emblemáticos de su filmografía que permitirán redescubrir la fuerza y vigencia de su mirada artística:
- Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf)| Dir. Rainer Werner Fassbinder (1974)
- El matrimonio de María Braun (Die Ehe der Maria Braun) | Dir. Rainer Werner Fassbinder (1979)
- Effi Briest (Fontane Effi Briest) | Dir. Rainer Werner Fassbinder (1974)
- Katzelmacher Dir. Rainer Werner Fassbinder (1969)
- El asado de Satán (Satansbraten) | Dir. Rainer Werner Fassbinder (1976)
Sedes y fechas
- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris: 23 de septiembre
- Goethe-Institut Mexiko: 23 de septiembre al 4 de octubre
- Cineteca Nacional de México: 24 de septiembre al 4 de octubre
- Cinemex Insurgentes: 24 de septiembre al 4 de octubre
- Cinemex Manacar: 25 de septiembre
- Cine Tonalá: 23 de septiembre al 4 de octubre
- Casa del Lago: sábado 27, domingo 28 de septiembre y sábado 4 de octubre