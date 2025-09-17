El consumo de coca creció en EU y “El Mencho”, en la montaña, es el gran ganador: WSJ

La ofensiva de Trump contra el fentanilo, su alianza con los Chapitos y el auge de la cocaína en Estados Unidos han colocado a "El Mencho" como el narcotraficante más poderoso del mundo, revela un reportaje del WSJ.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se ha convertido en el gran ganador de la guerra contra el fentanilo de Trump, ayudado por el creciente consumo de cocaína en Estados Unidos (EU) y por la disputa que mantienen en México las facciones del Cártel de Sinaloa cada vez más disminuido, afirma esta noche The Wall Street Journal.

"Los sinaloenses, los principales traficantes de fentanilo de México, quedaron en la mira de la administración Trump, que prometió erradicar el opioide sintético. La ofensiva ha abierto el camino para Jalisco y su lucrativo tráfico de cocaína, elevando a Oseguera al primer puesto", dice el reportaje firmado por Steve Fisher, José de Córdoba y Santiago Pérez sobre el ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder.

Derek Maltz, quien este año se desempeñó como jefe interino de la Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), dijo al diario que “El 'Mencho' es el narcotraficante más poderoso del mundo. Lo que está sucediendo ahora es un giro hacia una distribución mucho mayor de cocaína en Estados Unidos”.

"La cocaína que se vende en EU es más barata y pura que nunca para los compradores minoristas. El consumo en el oeste de EU ha aumentado un 154 por ciento desde 2019 y un 19 por ciento durante el mismo período en la zona este del país, según la empresa de análisis de drogas Millennium Health. En cambio, el consumo de fentanilo en EU comenzó a disminuir a mediados de 2023 y ha ido disminuyendo desde entonces, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades", afirma el WSJ.

Para los nuevos consumidores, según el diario, la cocaína no conlleva el estigma de la adicción al fentanilo, lo que ha contribuido a que el cártel de Oseguera tenga más ganancias al transportar toneladas de esta droga desde Colombia a Ecuador y luego al norte, a la costa del Pacífico de México, por medio de lanchas rápidas y narcosubmarinos.

Ante el auge de la cocaína en EU se están produciendo cantidades récord de polvo en Colombia, y el volumen de la droga que llega a Estados Unidos está haciendo bajar los precios, dijeron personas familiarizadas con las operaciones del cártel al WSJ. En esto coincide, Morgan Godvin, investigador de la organización comunitaria Drug Checking Los Angeles, quien afirmó al medio que los precios de la cocaína se han reducido casi a la mitad, a entre 60 y 75 dólares por gramo, en comparación con hace cinco años.

Además del auge en el consumo de cocaína, "El Mencho" se ha visto beneficiado por la captura de Ismael "El Mayo" Zambada que provocó una violenta división entre los hombres leales a su hijo, Ismael “Mayito Flaco” Zambada, y los aliados de los Chapitos, lo que obligó a la facción de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, "Los Chapitos" a tragarse su orgullo y buscar la ayuda de Oseguera.

"En diciembre, Oseguera se reunió con un alto oficial de Iván Archivaldo Guzmán, quien lidera la facción Chapito de Sinaloa. En la reunión, celebrada en el estado occidental mexicano de Nayarit, Oseguera, quien operaba desde una posición de fuerza, acordó proporcionar armas, dinero y combatientes a los Chapitos. A cambio, los sinaloenses abrieron sus rutas de contrabando y túneles fronterizos hacia Estados Unidos, según personas familiarizadas con la reunión. El Cártel de Jalisco había pagado previamente elevadas tarifas para usar los túneles y transportar drogas por debajo de la frontera entre Estados Unidos y México, según personas familiarizadas con sus operaciones", afirma el diario.

A las ganancias por el tráfico de drogas, se suman las obtenidas por las cuotas que el CJNG impone a productos como tortillas, pollo, cigarrillos y cerveza en Jalisco y otros estado del país, según expertos en seguridad; y también las derivadas del mercado negro de combustible.

Debido a las actividades delictiva de Oseguera, Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, aunque, según las autoridades, rara vez sale de su complejo en la montaña y circulan pocas fotos suyas.