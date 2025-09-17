El Senado guarda un minuto de silencio por las víctimas de ofensiva israelí en Gaza

A petición del Senador Gerardo Fernández Noroña, las y los legisladores del Senado de la República guardaron un minuto de silencio por las miles de víctimas mortales que ha dejado la ofensiva israelí en Gaza.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El Senado de México guardó, durante la sesión celebrada hoy, un minuto de silencio para todas las personas que han sido asesinadas en la Franja de Gaza a raíz de los ataques perpetrados por el ejército de Israel desde octubre de 2023.

La acción se dio a raíz de una solicitud presentada por el Senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, quien, además, pidió a la Mesa Directiva del Senado hacer un pronunciamiento para exigir un alto a la ofensiva israelí.