Bárcena inaugura Semana del Clima en NY; reitera compromiso con desarrollo sostenible

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, hizo un llamado a la comunidad internacional a abandonar modelos extractivistas y a replantear las prioridades globales, esto durante la Semana del Clima 2025.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, participó en la ceremonia de apertura de la Semana del Clima 2025 que se celebra en Nueva York, en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Semana del Clima, que se llevará a cabo del 21 al 28 de septiembre del 2025, es considerado el evento climático más importante del mundo, ya que reúne a líderes del sector empresarial, tecnológico, político, académico y de la sociedad civil, con el propósito de impulsar acciones y transformar sistemas completos para hacer frente a la crisis climática.

“La Semana del Clima es más que una reunión: es una convocatoria moral que nos llama a reconocer la realidad que tenemos ante nosotros. [...] No tenemos un Plan B y tampoco un Planeta B. Cada segundo cuenta en esta lucha histórica por la justicia climática”, declaró la Secretaría Bárcena en su mensaje.

▶️ Durante su intervención en la sesión inaugural de la #SemanaDelClima 2025, la secretaria @aliciabarcena destacó: "El cambio climático no es sólo el mayor desafío de nuestro tiempo, sino también una oportunidad para remodelar nuestras sociedades, nuestra economía hacia la… pic.twitter.com/XdI798fDZu — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) September 22, 2025

Durante su participación en la inauguración de la Semana del Clima 2025, la titular de la Semarnat hizo un llamado a la comunidad internacional a abandonar modelos extractivistas y a replantear las prioridades globales, pues consideró que es necesario "un cambio de paradigma que supere el modelo basado en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales”.

Además, Bárcena destacó que en América Latina y el Caribe “la adaptación debe ser prioridad, junto con el fortalecimiento de las sinergias entre biodiversidad, cambio climático y desertificación, y la creación de mecanismos efectivos de financiación para pérdidas y daños”.

La Secretaria reiteró que México tiene el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible basado en justicia social, adaptación, financiamiento justo y soluciones basadas en la naturaleza.

Durante la Semana del Clima 2025, la titular de la Semarnat participará en reuniones de alto nivel sobre adaptación, manglares, economía verde, financiamiento climático y descarbonización industrial.

Alicia Bárcena recibirá un reconocimiento internacional en el séptimo Foro Global América Latina y el Caribe, y asistirá a la Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025.

Además, la Secretaria del Medio Ambiente sostendrá varios encuentros con representantes de la Unión Europea (UE), Reino Unido y Alemania, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de sostenibilidad, acción climática, resiliencia hídrica, economía circular y seguridad energética.