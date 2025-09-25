CloudHQ anuncia inversión de 4 mil 800 mdd; construirá centro de datos en Querétaro

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 9:05 am

CloudHQ anuncia inversión en México para construir un centro de datos en Querétaro

CloudHQ invertirá cuatro mil 800 millones de dólares en México para la construcción de un centro de datos en Querétaro.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La empresa tecnológica CloudHQ anunció una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares en México, con el objetivo de crear un centro de datos en el estado de Querétaro, mismo que estará conformado por seis instalaciones dedicadas al soporte de tecnologías en la nube e inteligencia artificial (IA).

La inversión fue dada a conocer durante la conferencia matutina de hoy encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que este hecho tiene implicaciones positivas "muy grandes para México", debido al monto de la misma y la magnitud de la obra.

El funcionario indicó que este centro de datos va a construir "una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México", y ayudará a que el país esté preparado ante una nueva economía que se prevé a nivel mundial, misma que estará marcada por el uso de IA. "Estamos construyendo la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa economía", indicó Ebrard.

Durante su intervención, el Secretario también informó que la inversión se llevará a cabo desde ahora y, gracias al proyecto, se tiene contemplada la generación de siete mil 200 empleos.

