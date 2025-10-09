¿Cuándo se realizará el MezcalFest edición otoño y qué actividades tendrá?

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 7:00 am

MezcalFest

Artículos relacionados

En este evento se podrá degustar mezcal, sotol y lechuguilla, además, se contará con la presencia de  maestros mezcaleros, mujeres productoras y emprendedores locales.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- México cuenta con una variedad de destilados que forman parte de la riqueza gastronómica del país, uno de ellos es el mezcal, un destilado del que aún se elaboran muchas opciones de manera artesanal y que encierra tradición, maestría y cultura.

El MezcalFest.Mx es un punto de encuentro para los amantes de esta bebida, de los destilados artesanales y la gastronomía tradicional, un espacio de celebración cultural, artística y culinaria, en el que se mezclan saberes ancestrales, creatividad contemporánea y experiencias multisensoriales.

¿Cuándo será el MezcalFest?

Este otoño realizará su onceava edición: los próximos sábado 18 y domingo 19 de octubre en el Club de Leones de la Roma Sur.

"MezcalFest.Mx es un oasis gastronómico para los amantes de los destilados, bebidas y productos artesanales. Donde disfrutamos, aprendemos y hacemos comunidad", asegura su fundador y organizador Alejandro González.

¿Qué habrá en el MezcalFest.Mx?

La edición de este año contará con un espacio dedicado al arte: la Galería MezcalFest.Mx, una plataforma visual que reunirá carteles, videos, pintura digital, cortometrajes y loops artísticos acerca de la experiencia del mezcal y las bebidas artesanales.

Los asistentes también podrán degustar destilados como mezcal, sotol y lechuguilla, además de productos artesanales con la voz directa de maestros mezcaleros, mujeres productoras y emprendedores locales, quienes apuestan por la calidad y la economía comunitaria.

MezcalFest
MezcalFest contará con actividades. Foto: MezcalFest

Actividades musicales

Sábado 18

  • 14:30 horas: Huemac Olivares, músico e investigador que presentará Los sonidos del maguey, un concierto con instrumentos creados a partir del quiote de agave.
  • 18:00 horas: Gabriel López, integrante de Sonido Gallo Negro y Twin Tones, ofrecerá un live act con matices de cumbia psicodélica y sonoridades experimentales.

Domingo 19

  • 18:00 horas: DJ Scorpio 69, con un DJ set de clausura que promete encender la pista y cerrar con energía festiva esta XI edición.

Experiencias culinarias

La cocina es el corazón festival, cocineras y cocineros tradicionales comparten recetas, saberes y platillos emblemáticos de diferentes regiones de México. Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Con sabor a Sonora, de Cleotilde Romero “Cothy”, cocinera certificada que llevará a la mesa la tradición sonorense: burros y tacos de carne asada, chilorio, machaca, coyotas y coricos.
  • Los Tres Pinches Tacos, colectivo surgido en La Lagunilla que combina humor y oficio culinario para ofrecer discada norteña, cochinita y tacos de canasta.
  • Arre Cocina de Humo, a cargo de Abigail Suárez y Alexis Martínez, con cortes de carne al carbón como rib eye, picaña y new york, acompañados de salsas de la casa.
  • Chilesquites Chilipines, proyecto familiar que transforma ingredientes endémicos —chiles, frutas, flores, hierbas e insectos— en salsas, moles, totopos y botanas únicas.

En la parte de mixología se contará con jóvenes talentos que reinterpretarán los destilados mexicanos. Estudio Mezcal, mezcalería de barrio ubicada en San Rafael, se hará cargo de la barra oficial con coctelería creativa, mezcales artesanales y antojitos mexicanos, ofreciendo una experiencia única para descubrir nuevas formas de disfrutar el agave.

mezcalfest
El sábado 18 y domingo 19 de octubre se realizará el MezcalFest. Foto: Cortesía

¿Dónde y cuánto?

El MezcalFest.Mx XI Edición Otoño 2025 se realizará del 18 y 19 de octubre, en el Club de Leones de la Ciudad de México, ubicado en Ures 13, colonia Roma Sur, de 13:00 a 20:00 horas.

Los boletos tienen un costo de 50 pesos en preventa y 80 pesos en la puerta. Incluye un vaso de cristal para degustación y vasos compostables para hidratación. Todas las actividades culturales, musicales y académicas están incluidas en el acceso, puedes revisar más detalles en mezcalfest.mx.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
2

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
3

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
4

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
5

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
6

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

7

El régimen de libre comercio sin aranceles ya no regresará, advierte Lutnick a Canadá

8

El nuevo régimen

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
9

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
10

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

11

La pax americana en época de Trump

El Presidente Donald Trump estalló en contra de la posición asumida por Jay Robert Pritzker, Gobernador de Illinois, y Brandon Johnson, Alcalde de Chicago.
12

Trump exige que el Gobernador de Illinois y el Alcalde de Chicago sean encarcelados

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
13

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

14

CLOSE UP ¬ Los brazos ultraderechos de Netanyahu: ¿quiénes son Ben-Gvir y Smotrich?

Fraude robo de vehículos
15

¡Cuidado! La SSC alerta por nuevo tipo de fraude contra víctimas de robo de vehículos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
MezcalFest
1

¿Cuándo se realizará el MezcalFest edición otoño y qué actividades tendrá?

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
2

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA
3

Salesforce anuncia inversión de mil millones de dólares en México para innovar en IA

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
4

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
5

Un Juez concede amparo a Hernán Bermúdez contra orden por delincuencia organizada

6

CLOSE UP ¬ Los brazos ultraderechos de Netanyahu: ¿quiénes son Ben-Gvir y Smotrich?

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que el homicidio de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como "Micky Hair", fue un ataque directo.
7

#PuntosyComas ¬ García Harfuch impulsa la lucha contra el crimen con inteligencia

Fraude robo de vehículos
8

¡Cuidado! La SSC alerta por nuevo tipo de fraude contra víctimas de robo de vehículos

9

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial: presenta Plan México

Una de las características de la expresión pública de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila es hacer de su vida personal, política de comunicación del Gobierno.
10

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Balean a líder social de Salvatierra mientras hacía transmisión en vivo
11

VIDEO ¬ Hombre es baleado en transmisión en vivo en Guanajuato; ya se investiga: CSP

Canciller Juan Ramón de la Fuente.
12

De la Fuente confía en que T-MEC se mantenga: "estamos en el carril adecuado", dice