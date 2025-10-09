¿Cuándo se realizará el MezcalFest edición otoño y qué actividades tendrá?

En este evento se podrá degustar mezcal, sotol y lechuguilla, además, se contará con la presencia de maestros mezcaleros, mujeres productoras y emprendedores locales.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- México cuenta con una variedad de destilados que forman parte de la riqueza gastronómica del país, uno de ellos es el mezcal, un destilado del que aún se elaboran muchas opciones de manera artesanal y que encierra tradición, maestría y cultura.

El MezcalFest.Mx es un punto de encuentro para los amantes de esta bebida, de los destilados artesanales y la gastronomía tradicional, un espacio de celebración cultural, artística y culinaria, en el que se mezclan saberes ancestrales, creatividad contemporánea y experiencias multisensoriales.

¿Cuándo será el MezcalFest?

Este otoño realizará su onceava edición: los próximos sábado 18 y domingo 19 de octubre en el Club de Leones de la Roma Sur.

"MezcalFest.Mx es un oasis gastronómico para los amantes de los destilados, bebidas y productos artesanales. Donde disfrutamos, aprendemos y hacemos comunidad", asegura su fundador y organizador Alejandro González.

¿Qué habrá en el MezcalFest.Mx?

La edición de este año contará con un espacio dedicado al arte: la Galería MezcalFest.Mx, una plataforma visual que reunirá carteles, videos, pintura digital, cortometrajes y loops artísticos acerca de la experiencia del mezcal y las bebidas artesanales.

Los asistentes también podrán degustar destilados como mezcal, sotol y lechuguilla, además de productos artesanales con la voz directa de maestros mezcaleros, mujeres productoras y emprendedores locales, quienes apuestan por la calidad y la economía comunitaria.

Actividades musicales

Sábado 18

14:30 horas: Huemac Olivares, músico e investigador que presentará Los sonidos del maguey, un concierto con instrumentos creados a partir del quiote de agave.

18:00 horas: Gabriel López, integrante de Sonido Gallo Negro y Twin Tones, ofrecerá un live act con matices de cumbia psicodélica y sonoridades experimentales.

Domingo 19

18:00 horas: DJ Scorpio 69, con un DJ set de clausura que promete encender la pista y cerrar con energía festiva esta XI edición.

Experiencias culinarias

La cocina es el corazón festival, cocineras y cocineros tradicionales comparten recetas, saberes y platillos emblemáticos de diferentes regiones de México. Entre los proyectos destacados se encuentran:

Con sabor a Sonora, de Cleotilde Romero “Cothy”, cocinera certificada que llevará a la mesa la tradición sonorense: burros y tacos de carne asada, chilorio, machaca, coyotas y coricos.

Los Tres Pinches Tacos, colectivo surgido en La Lagunilla que combina humor y oficio culinario para ofrecer discada norteña, cochinita y tacos de canasta.

Arre Cocina de Humo, a cargo de Abigail Suárez y Alexis Martínez, con cortes de carne al carbón como rib eye, picaña y new york, acompañados de salsas de la casa.

Chilesquites Chilipines, proyecto familiar que transforma ingredientes endémicos —chiles, frutas, flores, hierbas e insectos— en salsas, moles, totopos y botanas únicas.

En la parte de mixología se contará con jóvenes talentos que reinterpretarán los destilados mexicanos. Estudio Mezcal, mezcalería de barrio ubicada en San Rafael, se hará cargo de la barra oficial con coctelería creativa, mezcales artesanales y antojitos mexicanos, ofreciendo una experiencia única para descubrir nuevas formas de disfrutar el agave.

¿Dónde y cuánto?

El MezcalFest.Mx XI Edición Otoño 2025 se realizará del 18 y 19 de octubre, en el Club de Leones de la Ciudad de México, ubicado en Ures 13, colonia Roma Sur, de 13:00 a 20:00 horas.

Los boletos tienen un costo de 50 pesos en preventa y 80 pesos en la puerta. Incluye un vaso de cristal para degustación y vasos compostables para hidratación. Todas las actividades culturales, musicales y académicas están incluidas en el acceso, puedes revisar más detalles en mezcalfest.mx.